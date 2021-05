Le duel entre Ja Morant et Anthony Edwards enflamme Minneapolis

Les Wolves ne jouent pas les « sparring partners » sur cette fin de saison et Memphis s’est arraché pour repartir avec la victoire. Dans un match de fou marqué par le duel à distance entre Ja Morant (37 points) et Anthony Edwards (42 points), c’est Desmond Bane (22 points) qui a fait pencher la balance en faveur des Grizzlies en toute fin de partie.

Les Grizzlies sont appliqués en première mi-temps et prennent les commandes sous l’impulsion de Ja Morant qui s’illustre au scoring ou à la passe, comme sur le dunk de Brandon Clarke, tandis que la paire Tillman-Bane artille de loin (29-33).

Jonas Valanciunas vient à la rescousse dans le deuxième quart-temps lorsque Minnesota passe brièvement devant et plante un lay-up et un dunk pour calmer les ardeurs des locaux (52-57). Ja Morant inscrit un tir à mi-distance et un 2+1 tandis que Desmond Bane enchaîne un 3-points et un lay-up, contribuant à offrir 13 longueurs d’avance aux Grizzlies peu avant la pause (60-73).

Anthony Edwards change la donne

La mission se complique lorsqu’Anthony Edwards score 16 points dont quatre paniers à 3-points et un dunk puis trouve D’Angelo Russell pour un nouveau panier derrière l’arc afin de réveiller son équipe au retour des vestiaires et lui offrir même cinq longueurs d’avance (98-93). Ja Morant doit alors s’employer avec un « and-one » et deux services pour le dunk de Xavier Tillman et le alley-oop de Brandon Clarke (103-107).

Le dernier quart-temps s’annonce épique même si le missile lointain de De’Anthony Melton place rapidement Memphis à +9 (103-112). Avec l’aide de Jarred Vanderbilt, le trio Russell-Edwards-Towns parvient alors à faire repasser les Wolves en tête à trois minutes de la fin suite à un 3-points puis un 2+1 de KAT (128-127).

La pression est dans le camp de Memphis mais Ja Morant l’évacue illico presto avec un stepback à 3-points puis un second à mi-distance. Dans le sprint final, c’est Desmond Bane qui va faire office d’arme fatale, en inscrivant un premier panier de loin suite à rebond offensif bien ressorti par Xavier Tillman, puis un second sur un service de Ja Morant, son 10e de la soirée (132-138). Le dernier panier de loin d’Anthony Edwards ne change rien, et les Grizzlies repartent de Minneapolis avec la victoire !