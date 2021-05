Evan Fournier et les Celtics s’amusent à Orlando

En l’absence de Jaylen Brown, Evan Fournier est dans le cinq majeur pour son retour en Floride, et les Celtics jouent sur un rythme élevé. Kemba Walker profite déjà des largesses laissées par la défense locale pour soigner sa feuille de statistiques. Le meneur de Boston se promène des deux côtés du terrain, et régale les siens par ses moves à 200 à l’heure. Facilement, les hommes en vert sont en tête (19-6).

Fournier tout sourire

Fournier commence à prendre ses marques, et le revenant Steve Clifford fait entrer en jeu R.J Hampton pour provoquer les intérieurs près du cercle. L’ancien meneur des Nuggets apporte des points et de l’envie en défense, et les Floridiens sortent un peu la tête de l’eau. Moritz Wagner trouve enfin la mire, et le Magic se reprend après plusieurs bonnes séquences de Cole Anthony, qui retrouve ses esprits après un choc à la tête en début de rencontre. En face, Fournier plante de loin et sourit à son ancien entraineur, qui lui tape sur l’épaule. Après douze minutes, les Celtics sont devant (39-27).

Très bons il y a deux jours à Detroit, les seconds couteaux d’Orlando font preuve de maladresse, à l’image de Mo Wagner qui se prend pour LeBron James. L’Allemand demande tous les ballons en attaque, mais il fait… deux airball de suite sur deux fadeaway. Heureusement, Dwayne Bacon corrige tout ça en scorant 7 points rapides (43-35). Brad Stevens n’apprécie pas ce qu’il voit, et il renvoie ses cadres sur le terrain. Jayson Tatum passe une soufflante à ses coéquipiers et Walker reprend les choses en main en allant enrhumer Mo Bamba. Tatum allume à son tour de loin, et à la pause, Boston se détache au tableau d’affichage (63-45).

Tatum-Walker, les tontons flingueurs

Au retour des vestiaires, ça s’anime avec Bamba qui colle deux gros contres de suite sur Robert Williams III, mais le pivot de Boston lui répond avec un dunk énorme ligne de fond sur la truffe. Walker prend le ballon sous le coude, et reprend son petit festival de tirs mi-distance pour faire encore plus douter le Magic (78-58). Les C’s contrôle les opérations, et ils gèrent le tempo de la rencontre à la quasi-perfection. Orlando tente de retrouver des couleurs par Bamba et Bacon, mais la mayonnaise a du mal à prendre pour les locaux. Le pivot local d’origine ivoirienne contre tout ce qui bouge, et après une bâche sur Tatum, il prend… une faute technique pour avoir chambré le All-Star adverse. Tatum lui répond à 3-points, et les Celtics prennent le large (100-75).

Le match plié, Fournier s’en va se rassurer sur son état de forme, en marquant sur pénétration, et ce malgré quelques gros contacts dans la peinture. Coach Stevens en a assez vu, et il commence à gérer les efforts de ses cadres. À six minutes du terme, les coaches vident leurs bancs respectifs pour laisser les seconds, et troisièmes couteaux, se dégourdir les jambes (117-86). L’occasion de voir Tacko Fall qui colle une grosse crêpe sur le pauvre Hampton, qui oublie de partager le ballon. Score final, 132-96 pour Boston qui reprend la 6e place, synonyme de playoffs.