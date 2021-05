Le collectif des Hawks explose des Suns à bout de souffle

Dans le premier quart-temps, les attaques tournent très vite à plein régime. Dans des registres similaires, à savoir du « pick-and-roll », des réussites près du cercle, des tirs à mi-distance et quelques 3-points, Hawks et Suns se rendent d’abord coup pour coup, avec Clint Capela, Bogdan Bogdanovic et Mikal Bridges qui brillent à tour de rôle (22-22). Adroit au possible, Phoenix prend ensuite les commandes grâce à Devin Booker, avant de voir Atlanta repasser devant, dans le sillage du coup de chaud à 3-points de l’ensemble de ses remplaçants. Suffisant pour mener après douze minutes (42-38).

Dans le second quart-temps, les deux équipes continuent de faire jeu égal en dégainant dès que possible, de loin comme de près. Mais les adresses retombent enfin et les Hawks, qui vont chercher leurs points à mi-distance ou près du cercle, en profitent pour distancer avec leur « second-unit » des Suns trop dépendants de leur réussite à 3-points (56-46). Le retour en jeu de Devin Booker permet alors à Phoenix d’initier un 10-0, pour relancer le mano-a-mano avec Atlanta, plus collectif. L’agressivité de Trae Young et Bogdan Bogdanovic remet cependant les locaux en tête d’une possession, à la pause (67-65).

Atlanta accélère, Phoenix craque

Au retour des vestiaires, emmenés par leur insaisissable duo Trae Young – Clint Capela dans la raquette, les Hawks se relancent et reprennent rapidement une dizaine de points d’avance face à des Suns amorphes et en souffrance des deux côtés du parquet (86-74). Plus frais et mieux armés que Phoenix en termes de profondeur d’effectif, Atlanta peut dès lors tranquillement gérer son avance jusqu’à la fin du troisième quart-temps, en s’appuyant une nouvelle fois sur ses remplaçants (97-88).

Dans le dernier acte, sous l’impulsion du bondissant Onyeka Okongwu et du rusé Lou Williams, la « second-unit » des Hawks démarre en trombe en infligeant tout simplement un 16-0 aux Suns ! La messe est ainsi dite pour Phoenix, qui envoie ses joueurs du bout du banc sur le terrain. Atlanta n’a donc plus qu’à attendre la fin du « garbage-time » pour valider un troisième succès d’affilée et mettre un terme à la série de cinq victoires de rang du leader de l’Ouest (135-103).

Propulsée vers ce carton par leur phénoménale deuxième mi-temps, remportée 68 à 38 (!), les Hawks ont déroulé collectivement toute la soirée pour finalement terminer cette rencontre avec sept joueurs à 10 points ou plus, dont Clint Capela (18 points, 10 rebonds), Trae Young (16 points, 12 passes), Lou Williams (16 points) ou encore Onyeka Okongwu (14 points, 7 rebonds). En face, Devin Booker (30 points) a paru bien esseulé chez les Suns.