Le duo Beal/Westbrook fait trembler les Bucks jusqu’à la fin Derrière les 29 points de Jrue Holiday, accompagné par six autres joueurs à 11 points ou plus, les Bucks s’imposent sur le plus petit écart (135-134), malgré les hommes forts d’en face, Bradley Beal (42 points) et Russell Westbrook (29 points, 12 rebonds et 17 passes !).