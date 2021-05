Les Nuggets atomisent les Knicks d’entrée de jeu

Pour la troisième étape de leur « road trip », les Knicks s’arrêtent à Denver. Après deux victoires consécutives à Houston et à Memphis, New York veut faire la passe de trois. Mais Nikola Jokic ne l’entend pas de cette oreille. Le pivot serbe démarre très fort avec un 13-3 d’emblée, quasiment à lui tout seul.

Il a déjà placé trois dunks et les Knicks ont eux déjà pris trois fautes rapides, et Tom Thibodeau une technique. Au 7/11 aux tirs des Nuggets, les Knicks opposent un 1/9. Le run autoritaire de Denver se transforme en 23-6 puis en 30-9… Jokic inscrit 24 points dès le premier quart, 24 des 34 points de son équipe qui mène largement (34-12).

La domination des Nuggets se poursuit en deuxième quart, des deux côtés du terrain : Facundo Campazzo obtient un panier plus la faute, quand Javale McGee vient bâcher Derrick Rose. Ce dernier parvient tout de même à s’imposer à deux reprises face à Campazzo, qui sert lui JaMychal Green pour un gros dunk en ligne de fond.

Les Knicks retrouvent des couleurs à l’approche de la mi-temps, grâce à D-Rose encore, mais aussi à RJ Barrett qui envoie Obi Toppin au alley-oop et Immanuel Quickley qui fait mouche à 3-points. Julius Randle met également le nez à la fenêtre et s’infiltre pour un dunk mais les Knicks restent largués à la mi-temps, à -21 (64-43).

Austin Rivers finit le travail

Julius Randle met Paul Millsap sur son séant avant d’aller dunker, mais non, avec Michael Porter Jr. qui alimente la marque, les Nuggets ne sont pas près d’être rejoints. Nikola Jokic continue de s’amuser avec Nerlens Noel sur ses duels. Il l’enfonce à chaque fois.

Millsap vit tout de même quelques moments difficiles, bâché par Randle une fois, puis par Noel une deuxième fois malgré sa persistance. Barrett remet New York sous la vingtaine avec deux 3-points dans le même coin, et un 8-0 du même coup. Mais Austin Rivers s’occupe de doucher les espoirs de son ancienne équipe à 3-points.

Malgré une défense héroïque de Nerlens Noel qui contre Facundo Campazzo qui pensait filer au layup puis JaMychal Green qui croyait bien avoir un dunk tout cuit, les Knicks restent assez loin du but avant le dernier quart (89-69). Nerlens Noel justement hérite d’un dunk pour relancer l’action, et Immanuel Quickley fait coup double : interception puis 3-points. New York ne veut pas baisser les bras mais les Nuggets ont trop de solutions.

Facundo Campazzo, Austin Rivers et Michael Porter Jr. ne ralentissent pas la cadence offensive, notamment Rivers qui inscrit 11 de ses 25 points en dernier quart. Quickley envoie un dernier 3-points de très loin mais New York ne reviendra pas. Les Nuggets s’imposent sans sourciller (113-97) derrière 32 points, 12 rebonds et 6 passes de Nikola Jokic et 16 points, 9 rebonds, 5 interceptions et 4 passes de Facundo Campazzo.