Stats & Highlights | Chicago chute, Toronto et Indiana s’accrochent, Oklahoma City s’enfonce

Cela devait bien finir par arriver tant les Bulls sont moyens depuis quelques semaines. Ce revers contre les Cavaliers pousse Chicago en dehors du Top 10 de l’Est, à la 12e place…

Avec quatre victoires de suite et à la 11e place actuellement, devant les Bulls donc, Toronto n’est certes toujours pas qualifié pour le « play-in », mais les Raptors s’accrochent et suivent le rythme. Victorieux, Miami et Indiana, septième et neuvième, consolident leur position.

Enfin, soirée facile pour les Mavs et le Jazz, et victoire arrachée par Sacramento face à Minnesota dans le « money time ».

Cleveland – Chicago : 121-105

Sans leur coach, retenu pour raisons personnelles, les Cavaliers prennent à la gorge des Bulls endormis.

Résultat : Darius Garland et Collin Sexton se régalent, et Cleveland mène déjà de 22 points après douze minutes. Comme Kevin Love se met au niveau de ses jeunes coéquipiers, les Cavaliers insistent, et ils vont compter jusqu’à 33 points d’avance dans le troisième quart-temps.

C’est leur plus gros écart de la saison. Finalement, les Bulls se réveillent dans le 4e quart-temps. C’est trop tard, et ce matin, ils sont 12e, et ils ont perdu leur place pour le « play-in », au profit des Wizards.

Cavaliers / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 26 5/12 4/10 1/2 1 8 9 4 0 0 3 0 15 17 I. Okoro 28 4/9 0/1 0/0 1 0 1 1 2 1 1 0 8 5 J. Allen 29 4/6 0/0 0/0 1 8 9 0 3 0 0 1 8 16 C. Sexton 31 11/17 3/5 5/6 2 1 3 7 3 1 2 0 30 32 D. Garland 29 8/13 4/4 5/5 0 3 3 4 2 2 3 0 25 26 L. Nance Jr. 22 4/7 2/5 0/2 0 4 4 1 1 1 1 0 10 10 T. Prince 21 3/7 2/5 0/0 0 3 3 3 3 1 0 0 8 11 D. Wade 10 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 L. Stevens 3 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 4 M. Kabengele 3 0/1 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 I. Hartenstein 16 4/6 0/0 2/2 3 3 6 1 2 0 0 0 10 15 M. Dellavedova 18 1/5 1/3 0/0 0 0 0 6 2 0 0 0 3 5 B. Thomas 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 45/88 16/36 15/19 9 33 42 27 19 8 10 1 121 Bulls / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Williams 19 3/4 2/2 1/2 0 7 7 2 1 1 3 0 9 14 G. Temple 26 2/7 0/4 0/0 0 2 2 2 3 1 0 0 4 4 N. Vucevic 25 4/12 1/5 0/0 1 4 5 2 2 1 5 0 9 4 D. Theis 20 3/6 1/3 0/0 2 2 4 1 2 0 1 0 7 8 C. White 31 5/10 2/5 2/2 0 2 2 6 3 0 1 2 14 18 T. Young 17 5/8 1/1 3/4 4 4 8 3 5 1 3 2 14 21 A. Aminu 7 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 3 C. Felicio 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 1 L. Markkanen 21 5/7 4/5 2/2 0 2 2 1 0 0 0 0 16 17 R. Arcidiacono 8 2/3 0/1 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 4 7 D. Dotson 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 T. Satoransky 21 4/5 1/2 4/5 0 3 3 3 2 1 4 0 13 14 D. Valentine 25 4/10 1/5 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 9 5 A. Mokoka 3 1/2 0/1 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 J. Green 4 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Total 39/79 13/37 14/18 7 34 41 27 24 6 19 4 105

Indiana – Oklahoma City : 122-116

Avec plusieurs absents, dont Domantas Sabonis, pour aborder cette rencontre, les Pacers ont décidé de miser sur le « small ball », sans aucun joueur à plus de 2m01 sur le parquet. Et comme ces derniers temps, ce sont Malcolm Brogdon et Caris LeVert qui ont porté Indiana.

Les Pacers ont pris les commandes en premier quart-temps après un 16-6 et l’écart s’est creusé en deuxième quart-temps. Le Thunder va réussir à revenir à une possession, mais ne passera jamais devant. Mais à chaque fois qu’il y a eu danger, Brogdon et LeVert ont mis le panier bénéfique pour Indiana. C’est une 12e défaite de suite pour OKC…

Pacers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval O. Brissett 42 8/16 2/7 5/8 4 8 12 1 2 2 1 3 23 29 J. Holiday 32 2/9 2/7 0/0 0 3 3 3 2 2 1 2 6 8 M. Brogdon 39 11/23 3/8 4/4 2 13 15 7 2 1 3 0 29 37 E. Sumner 25 4/8 2/3 0/0 0 2 2 1 2 0 1 1 10 9 C. LeVert 41 11/25 1/7 5/6 2 3 5 6 4 4 2 1 28 27 T.J. McConnell 25 5/6 2/2 0/0 2 2 4 8 1 1 2 0 12 22 A. Holiday 20 2/6 2/3 2/2 1 1 2 3 1 3 1 0 8 11 K. Martin 16 3/8 0/3 0/0 3 1 4 1 2 0 0 0 6 6 Total 46/101 14/40 16/20 14 33 47 30 16 13 11 7 122 Thunder / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bazley 37 9/25 1/8 7/9 0 9 9 2 2 1 3 0 26 17 A. Pokusevski 5 1/3 0/1 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 3 M. Brown 17 5/8 0/0 2/2 6 5 11 1 0 2 1 0 12 22 T. Maledon 36 3/10 2/4 1/2 0 2 2 7 0 0 2 0 9 8 S. Mykhailiuk 36 9/16 2/5 0/0 2 7 9 4 4 0 5 2 20 23 J. Hoard 13 4/5 0/0 0/0 1 3 4 0 2 1 1 0 8 11 K. Williams 28 6/12 2/3 1/3 3 4 7 2 2 2 3 1 15 16 T. Bradley 15 4/8 0/0 0/0 4 4 8 0 0 0 0 0 8 12 I. Roby 28 3/6 1/1 0/0 0 3 3 3 6 1 0 0 7 11 T. Jerome 21 4/9 1/6 0/0 1 0 1 5 1 1 2 0 9 9 J. Robinson 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 Total 48/104 9/29 11/16 18 38 56 26 18 8 17 3 116

Toronto – Brooklyn : 114-103

Chaque équipe a eu sa mi-temps. Les Nets ont dominé la première, notamment avec les paniers de Jeff Green et Kyrie Irving. Puis, après la pause, ce sont les Raptors qui montrent les muscles.

Les Canadiens frappent fort à 3-pts et Brooklyn est débordé en troisième acte. Ce qui ne s’arrange pas quand Toronto passe un 7-0 en dernier quart-temps. Irving et Bruce Brown font un dernier effort pour rapprocher les Nets, mais les Raptors ont été solides pour tenir. Malgré la blessure à la cheville de Chris Boucher, qui n’a pas terminé le match.

Raptors / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 38 10/19 2/5 5/6 0 9 9 6 2 2 2 0 27 32 O. Anunoby 35 8/14 4/9 5/5 0 3 3 1 3 0 4 2 25 21 K. Birch 24 3/5 1/2 1/2 3 4 7 3 3 0 1 1 8 15 K. Lowry 35 4/12 3/9 3/4 0 7 7 5 2 0 1 0 14 16 F. VanVleet 35 5/13 5/10 2/2 0 3 3 5 2 1 1 0 17 17 C. Boucher 11 2/5 0/1 0/0 2 5 7 0 3 0 0 0 4 8 F. Gillespie 24 1/4 0/0 2/2 2 3 5 1 3 1 0 5 4 13 Y. Watanabe 14 2/4 1/3 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 5 7 M. Flynn 11 2/5 1/3 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 3 G. Trent Jr. 14 2/9 1/5 0/0 0 4 4 0 0 2 0 0 5 4 Total 39/90 18/47 18/21 9 39 48 23 20 7 10 8 114 Nets / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Green 29 2/9 1/7 3/4 0 1 1 1 4 0 1 2 8 3 B. Griffin 19 3/6 0/2 3/5 0 4 4 2 1 0 2 1 9 9 J. Harris 34 5/10 4/5 0/0 0 4 4 1 1 0 2 0 14 12 K. Irving 37 10/21 2/5 6/6 2 9 11 8 1 3 3 1 28 37 L. Shamet 36 3/17 2/12 2/2 0 1 1 4 5 0 1 0 10 0 A. Johnson 5 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 B. Brown 30 8/14 2/4 3/4 4 10 14 1 4 0 1 1 21 29 D. Jordan 29 3/4 0/0 1/2 4 8 12 2 1 0 2 1 7 18 T. Luwawu-Cabarrot 20 2/9 2/6 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 1 Total 36/91 13/41 18/23 12 38 50 19 17 3 13 6 103

Houston – Utah : 89-112

Soirée tranquille du Jazz, toujours privé de Donovan Mitchell. Avec Jordan Clarkson comme joker, et un Joe Ingles ultra-efficace, Utah prend les devants dès le premier quart-temps avec un panier au buzzer de Georges Niang. C’est du basket de précision, avec du mouvement et de l’adresse.

De l’autre côté du terrain, Rudy Gobert frôle le double « double-double », et le Jazz écrase tout sur son passage pour mener de 18 points à la mi-temps, puis de 28 points à l’entame du dernier quart-temps. Une vraie démonstration et la maladresse du tandem Wall-Tate (12 sur 38 aux tirs) n’a pas aidé les Rockets.

Rockets / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 24 4/7 2/4 0/1 2 5 7 0 4 0 2 0 10 11 J. Tate 35 4/19 0/9 0/0 2 3 5 3 5 4 3 0 8 2 C. Wood 30 6/12 1/4 3/8 2 6 8 0 2 0 1 1 16 13 J. Wall 30 8/19 1/5 4/4 0 3 3 6 0 0 3 0 21 16 A. Brooks 35 2/11 2/9 0/0 3 8 11 4 3 0 2 1 6 11 D.J. Wilson 13 3/8 0/2 0/2 2 2 4 2 2 0 0 0 6 5 D. Jeffries 20 1/5 0/4 0/0 1 4 5 0 2 1 0 0 2 4 A. Lamb 5 3/4 2/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 8 10 K. Martin Jr. 29 2/6 0/3 2/2 0 3 3 0 1 1 0 1 6 7 A. Bradley 20 2/8 2/6 0/0 0 3 3 1 2 1 0 0 6 5 Total 35/99 10/49 9/17 12 38 50 17 21 7 11 4 89 Jazz / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. O'Neale 26 1/3 0/2 0/0 3 10 13 1 2 1 0 0 2 15 B. Bogdanovic 23 4/13 3/8 3/4 0 0 0 4 1 1 4 0 14 5 R. Gobert 26 9/12 0/0 1/2 3 15 18 0 3 0 0 2 19 35 M. Conley 25 4/12 1/6 2/2 0 5 5 13 2 2 1 0 11 22 J. Ingles 29 7/11 6/10 1/2 1 5 6 4 1 1 1 1 21 27 E. Ilyasova 4 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 J. Brantley 5 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 G. Niang 21 4/6 3/5 2/2 1 2 3 3 2 1 3 0 13 15 J. Morgan 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 E. Hughes 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 D. Favors 14 1/2 0/1 0/0 0 5 5 0 2 0 0 0 2 6 J. Clarkson 28 7/18 4/9 4/4 1 4 5 1 1 0 1 0 22 16 M. Thomas 7 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 T. Forrest 7 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 M. Oni 16 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 Total 41/90 17/46 13/16 9 52 61 27 16 7 12 4 112

Dallas – Detroit : 127-117

Les deux franchises se retrouvaient enfin, plus de deux mois après le report de cette rencontre, le 17 février dernier à cause de la météo. Jerami Grant avait parfaitement lancé Detroit avec 15 points en premier quart-temps.

Sauf que le meilleur joueur des Pistons est plombé par les fautes. Bloqué sur le banc en deuxième et troisième quart-temps, il voit les Mavericks en profiter. D’abord avec Jalen Brunson en première période, puis avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis. L’écart n’est que de huit points quand les deux stars tuent le match dans les dernières minutes.

Mavericks / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Finney-Smith 35 4/7 3/6 0/0 0 3 3 0 3 1 0 0 11 12 D. Powell 11 3/4 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 1 0 6 7 K. Porzingis 33 6/13 2/5 5/6 1 6 7 4 6 3 0 0 19 25 L. Doncic 33 10/22 4/11 6/10 2 8 10 9 2 2 3 0 30 32 J. Richardson 28 4/9 1/3 3/4 1 2 3 2 3 1 1 0 12 11 N. Melli 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 M. Kleber 14 0/3 0/2 0/0 2 3 5 1 0 1 0 1 0 5 T. Hardaway Jr. 26 6/13 3/9 0/0 1 0 1 2 0 0 1 0 15 10 W. Cauley-Stein 13 3/4 0/0 2/3 2 2 4 1 6 0 0 1 8 12 J. Brunson 29 8/12 1/2 3/3 1 2 3 5 0 0 0 0 20 24 J. Redick 13 2/5 2/5 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 6 7 Total 46/92 16/43 19/26 11 32 43 25 22 8 6 2 127 Pistons / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 27 9/16 3/6 5/8 0 2 2 2 4 0 1 0 26 19 S. Bey 27 3/8 2/5 3/3 1 2 3 2 2 0 0 0 11 11 M. Plumlee 32 4/4 0/0 5/5 2 14 16 7 6 0 2 0 13 34 C. Joseph 36 9/15 3/5 3/4 1 4 5 5 2 0 3 1 24 25 J. Jackson 31 5/10 1/4 1/1 0 1 1 5 1 1 2 1 12 13 T. Cook 6 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 4 I. Stewart 16 3/6 0/0 1/2 1 5 6 2 3 1 1 0 7 11 F. Jackson 18 1/3 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 4 S. Lee 12 2/3 0/0 2/2 0 2 2 1 2 0 2 0 6 6 W. Ellington 19 3/7 3/7 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 11 9 H. Diallo 17 0/6 0/2 2/4 1 2 3 2 2 0 1 0 2 -2 Total 40/79 13/32 24/31 7 35 42 30 24 2 13 2 117

San Antonio – Miami : 87-107

Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro étaient de retour et les Spurs n’ont rien pu faire. Dès le début de match, Adebayo se montre pour mettre son équipe en marche, elle qui a du mal à démarrer.

La rencontre a ainsi été serrée pendant 30 minutes, puis les leaders du Heat ont pris les choses en main. L’intérieur All-Star d’abord, puis Butler et Herro en dernier quart-temps. Résultat : une victoire floridienne de 20 points, qui est la plus importante de l’histoire de la franchise de Miami à San Antonio.

Spurs / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. DeRozan 32 6/13 0/1 3/4 1 4 5 4 2 0 2 0 15 14 K. Johnson 27 3/8 2/4 1/2 1 5 6 1 2 0 1 0 9 9 J. Poeltl 29 3/3 0/0 2/2 2 7 9 1 2 1 2 5 8 22 D. White 31 5/12 2/8 1/2 0 5 5 7 0 0 1 0 13 16 D. Murray 28 4/14 3/8 0/0 0 5 5 4 3 0 3 0 11 7 D. Eubanks 13 3/3 0/0 0/0 3 2 5 1 3 0 0 2 6 14 L. Samanic 4 0/0 0/0 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 R. Gay 19 2/9 0/4 2/2 0 1 1 0 2 0 1 0 6 -1 K. Bates-Diop 4 1/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5 G. Dieng 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 P. Mills 23 2/6 2/6 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 T. Jones 4 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 L. Walker IV 18 2/5 1/3 2/2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 6 D. Vassell 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 C. Reynolds -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 Total 31/77 10/35 15/20 7 31 38 21 15 1 10 7 87 Heat / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Ariza 30 1/5 1/4 0/0 0 4 4 0 3 1 0 0 3 4 J. Butler 34 6/13 0/1 6/6 2 5 7 11 2 1 3 0 18 27 B. Adebayo 31 8/12 0/0 7/8 1 7 8 4 1 3 1 1 23 33 K. Nunn 34 4/10 1/5 0/0 0 5 5 3 2 1 1 0 9 11 D. Robinson 28 4/9 2/7 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 10 8 P. Achiuwa 2 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 K. Okpala 19 1/6 1/2 0/0 1 1 2 2 4 0 0 0 3 2 D. Dedmon 15 3/5 0/0 0/0 2 1 3 0 3 1 1 0 6 7 G. Dragic 19 3/8 2/4 1/2 2 3 5 2 2 1 1 0 9 10 G. Vincent 2 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 T. Herro 25 8/13 5/6 1/2 1 5 6 4 1 0 0 0 22 26 M. Strus 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 Total 39/83 13/31 16/20 9 35 44 27 20 8 7 1 107

Sacramento – Minnesota : 128-125

Les Kings ont bien commencé et bien terminé. Après un premier quart-temps à 44 points, les Californiens ont baissé d’intensité avant de retrouver de l’énergie en dernier acte.

Dans le dernier quart-temps, ils passent un 12-0 pour revenir à une possession. Ensuite, les paniers s’échangent. Puis, D’Angelo Russell manque un tir important, qui aurait tué le match, et Buddy Hield trouve la cible à 3-pts à moins de neuf secondes. De’Aaron Fox conclut sur la ligne des lancers-francs et les Kings s’imposent.