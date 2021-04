Le grand 8 pour les Knicks afin de prendre la 4e place !

Ça, c’est du sweep ! Les Knicks ont décroché leur troisième victoire en trois matchs face aux Hawks cette saison et récupèrent au passage la quatrième place de la conférence Est en la piquant aux coéquipiers de Trae Young (20 points, 14 passes décisives), sorti en fin de troisième quart-temps (entorse de la cheville). Aux côtés d’un Julius Randle encore impérial, la paire Rose-Quickley a été précieuse par son efficacité.

À l’image du retour en force de la formation de Tom Thibodeau cette saison, on peut dire que les Knicks reviennent de loin. Menés 95-84 en fin de 3e quart-temps, les locaux peuvent alors compter sur l’agressivité de sa propulsion arrière pour faire son retard. Immanuel Quickley fait le show avec un alley-oop envoyé pour Nerlens Noel et deux missiles à 3-points coup sur coup avant de voire Derrick Rose égaliser à 109-109.

Des Knicks euphoriques en prolongation

Aux lancers, Julius Randle donne l’avantage aux siens, et les Knicks prennent jusqu’à 7 longueurs d’avance après un 3-points signé Rose (116-109).

La paire Bogdanovic-Capela fait de son mieux pour maintenir Atlanta en vie et voit John Collins arriver en renfort à point nommé pour claquer un 3-points crucial et égaliser à 118-118. Julius Randle s’arrache pour scorer par deux fois, dont un lay-up à 8 secondes de la fin qui donne trois points d’avance à NYC (122-119).

En grande forme ces derniers temps, Bogdan Bogdanovic répond présent pour égaliser d’un panier à 3-points et envoyer les deux équipes en prolongation !

Pas de suspense dans les cinq dernières minutes puisque New York domine son sujet en entamant la période par un 10-0, entre les 3-points de la paire Randle-Bullock et le dunk de Nerlens Noël (132-122). Immanuel Quickley peut finir le job derrière l’arc et offrir ainsi aux Knicks une victoire qui fera peut-être date sur cette fin de saison (137-127). C’est la 8e de suite, et les voilà 4e à l’Est. Personne n’avait imaginé cela en début de saison !