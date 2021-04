Sixers – Suns : de peu, Joel Embiid rate le panier de l’année !

Les Sixers démarrent pied au plancher, et Furkan Korkmaz profite d’être dans le cinq majeur pour se faire remarquer. De loin en attaque, et solide en défense, le Turc est en pleine confiance. Son entente avec Joel Embiid est très intéressante, et le pivot camerounais se met doucement dans le rythme pour contrôler Deandre Ayton, qui prend cher pour l’instant (15-10). Mais les visiteurs se réveillent et collent un 10-0 aux locaux.

En face, Embiid poursuit son chantier dans la peinture (11 points, 7 rebonds déjà), et Ayton attend qu’il aille se reposer pour se montrer. La défense de l’Arizona est solide, et les Sixers ne trouvent plus de paniers faciles. Après douze minutes, Philly garde une courte tête d’avance (29-28).

Un vrai match de playoffs

Les esprits s’échauffent entre Javon Carter et Hill, et le jeu se tend un peu durant quelques minutes. Les Suns mettent une grosse intensité en défense et dans la protection de leur cercle. Chris Paul drive parfaitement son équipe, qui prend la tête (42-40). Le cinq majeur local retrouve le parquet, et Embiid semble frustré par les décisions arbitrales en sa défaveur, ce qui lui vaut de prendre… une faute technique.

Le pivot All-Star montre les muscles et marque sur trois actions de suite, pour (re)mettre tout le monde d’accord. Les ballons passent tous dans les mains d’Embiid en attaque, et les Sixers poussent. Après un tir à l’ultime instant de Danny Green, les deux formations rejoignent les vestiaires à égalité (54-54).

Les hommes de Monty Williams prennent l’initiative d’accélérer le jeu, et ils prennent les commandes (69-68). Alors que Korkmaz se blesse, Mikal Bridges fait une excellente prestation face à l’équipe qui l’a draftée, et Chris Paul continue de donner des caviars à l’ensemble de ses coéquipiers. En face, Thybulle colle une bâche énorme à Booker, et le futur international australien fait une prestation monstrueuse en défense malgré ses… 0 point inscrit pour l’instant. Malgré cela, les Suns conservent ce petit point d’avance (77-76).

Embiid rate le panier de l’année !

Chris Paul dirige ses soldats de main de maître, et malgré la défense agressive de Hill, il distribue le jeu à merveille, et Phoenix enchaine les tirs de loin pour créer le premier véritable écart du match (101-94). Côté Philly, Embiid est isolé du reste de son équipe et il ne touche quasiment plus de ballons. Incapable de réaliser un move, il joue avec agressivité, et il va chercher les lancers-francs puisque les Suns sont déjà dans la pénalité.

Les visiteurs plient, mais ne rompent pas. Les Sixers poussent, et après un lancer-franc raté de Paul à la dernière seconde, Embiid récupère la balle de l’égalisation et il balance alors une prière au buzzer de sa ligne de lancers-francs ! Le ballon frappe le carré, tourne autour du cercle mais ressort !!! Booker et Paul peuvent se congratuler et Phoenix s’impose à Philadelphie (116-113) et garde le contact avec le Jazz.