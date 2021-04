Blazers – Nuggets : encore une défaite d’un point pour Portland…

Sur deux défaites de rang, et six lors de leur huit derniers matchs, les Blazers feraient bien d’engranger une petite victoire à domicile. Avec le retour aux affaires de Damian Lillard, ça pourrait se faire, mais c’est Denver qui débarque au Moda Center, et Michael Porter Jr. démarre fort, à 6/6 aux tirs. Il est servi au alley-oop et les Nuggets prennent les devants.

À 8/8 aux tirs en premier quart, Michael Porter Jr. a déjà 17 points à son compteur, soit quasiment la moitié des points de son équipe qui est finalement derrière au score, avec Damian Lillard qui en est lui à 13 points. Anfernee Simons fait mouche à 3-points dans les dernières secondes et Portland remporte la période (36-35).

Carmelo Anthony enchaîne 6 points rapides en début de deuxième quart et Portland prend +8. Aaron Gordon remet les Nuggets dans le bon sens. L’ailier avait pour le coup raté Facundo Campazzo sur la contre-attaque, il le sert cette fois à 3-points et ça tombe dedans.

Nikola Jokic se paye le luxe d’un petit slalom spécial conclu au dunk et les deux équipes sont encore au coude-à-coude. Campazzo trouve encore la cible à 3-points, dans l’autre coin, de nouveau servi par Gordon qui conclut pour le coup la mi-temps d’un 3-points (60-57). Denver a repris la tête avec Jokic à 15 points à la pause.

Une nouvelle défaite sur le fil

Denver reprend bien au retour des vestiaires mais Norman Powell réveille ses troupes. Il pique une balle et s’en va conclure au dunk avant de s’éloigne de plus en plus du cercle pour une rafale de 7 points rapides qui remettent les Blazers devant. Damian Lillard conclut d’un 3-points à très longue distance et voilà que Portland est passé de -6 à +6 en un rien de temps !

Mike Malone arrête le jeu mais ses Nuggets continuent de subir. Avec 7 points marqués seulement en 7 minutes en 3e quart, Denver est à la ramasse et CJ McCollum enfonce le clou pour un avantage à la dizaine. Enes Kanter va en revanche concéder deux paniers plus la faute, à Barton puis à Jokic, et Denver est revenu à deux points (84-82).

Carmelo Anthony lance parfaitement les Blazers à 3-points mais les remplaçants de Denver, dont le dernier arrivé, Austin Rivers, font le métier. Le fils du Doc frappe à 3-points mais Simons lui répond. Les deux équipes ne se quittent plus d’une semelle avec Nurkic qui s’y reprend à trois fois avant d’inscrire la claquette pour repasser devant.

Nikola Jokic se venge sur un mouvement poste bas, mais il donne surtout l’avantage aux siens dans le money time, à la faveur du jeu des lancers. Jokic a la balle de match à 3-points mais son tir ricoche sur le cercle, et c’est un entre-deux sifflé dans la bataille aux rebonds entre Gordon et Covington.

Robert Covington parvient à récupérer le cuir, Norman Powell a quelques secondes pour déclencher… mais son floater ne veut pas rentrer et Portland s’incline encore d’un point, comme face aux Clippers (106-105) !