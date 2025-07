Nikola Jokic serait partant pour disputer l’Eurobasket

« Je dois décider. Il y a l’EuroBasket. Je dois en parler avec les entraîneurs et quelques-uns des joueurs cadres, disons ça comme ça. Et on verra bien. » C'est ce qu'avait répondu Nikola Jokic il y a deux mois, après l'élimination des Nuggets, au sujet de son éventuelle participation à l'Eurobasket.

Les sept semaines de réflexion ont été fructueuses puisque Meridian annonce que le triple MVP serait sur le point de confirmer sa participation au championnat d'Europe, et qu'il se serait entretenu avec le coach Svetislav Pesic. Lui et ses coéquipiers sont attendus le 28 juillet prochain pour le début du stage.

Pour l'instant, on ne connaît pas la pré-sélection serbe, mais les “joueurs cadres”, comme les appellent Jokic, Bogdan Bogdanovic et Vasilije Micic devraient être là, ainsi que Tristan Vukcevic, Nikola Jovic ou encore Marko Guduric.

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris, la Serbie évoluera dans le Groupe A au prochain euro, en compagnie de l'Estonie, le Portugal, la Lettonie, la République tchèque et la Turquie.