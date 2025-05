Nikola Jokic, des bières avant de penser à l’Euro

Quel plateau de stars pour l’Euro 2025 ? Alors que Luka Doncic est attendu avec la sélection slovène, Nikola Jokic ne s’est pas encore décidé quant à sa participation à la prochaine compétition européenne avec la Serbie. Un championnat d’Europe qui intervient un an après la compétition olympique à Paris.

« Je pense que les Jeux olympiques m’ont encore fait progresser. Jouer pour son pays, avec des règles différentes et d’autres coéquipiers, ça m’a rendu meilleur », commence par situer le pivot des Nuggets, après l’élimination de sa formation face au Thunder la nuit passée.

« Je dois décider. Il y a l’EuroBasket. Je dois en parler avec les entraîneurs et quelques-uns des joueurs cadres, disons ça comme ça. Et on verra bien », poursuit le joueur de 30 ans qui avait décroché la médaille de bronze à Paris, aux côtés de Bogdan Bogdanovic et Vasilije Micic.

Le président de la Fédération serbe de basket, Nebojsa Covic, a récemment déclaré que Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic (tous les deux en vacances) et d’autres joueurs cadres sont attendus pour participer à la compétition qui se tiendra du 27 août au 14 septembre. Le tout sous les ordres de Svetislav Pesic qui, après moult péripéties, va bien être à la tête de l’équipe.

« Mais pour l’instant, pendant les prochains jours, il y aura probablement beaucoup de bière », rigole le leader des Nuggets dont l’équipe nationale évoluera dans le groupe A (Estonie, Portugal, Lettonie, République tchèque et Turquie) à Riga.