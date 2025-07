Les Bucks s’amusent des rumeurs sur Giannis Antetokounmpo

En plein milieu du mois de mai, la rencontre entre Giannis Antetokounmpo et les dirigeants des Bucks a fait croire que, pour la première fois de sa carrière, le Grec pourrait décider de quitter Milwaukee. Quelques rumeurs ont émergé ici ou là, mais les semaines passent et finalement, ce dossier semble se refermer tout doucement.

Doc Rivers a récemment jugé tout cela « tellement ridicule », quand Giannis Antetokounmpo a lui-même dit, ces derniers jours, qu'il allait « probablement » continuer sa carrière chez les Bucks. Alors, est-ce réglé et le MVP 2019 et 2020 va bien rester dans le Wisconsin ?

« On en rigole en interne car ça fait dix ans que ça dure », réagit le président de la franchise, Peter Feigin. « On s'amuse de voir que tout le monde pense savoir ce qu'il se passe. Giannis aime Milwaukee, Milwaukee aime Giannis. Tout va bien. Giannis va bien. C'est comme d'habitude. On est impatient de commencer la saison prochaine. »

Le recrutement des Bucks, avec le départ de Damian Lillard et les arrivées de Myles Turner, Gary Harris et Cole Anthony, a peut-être rassuré le Grec. Sans oublier que, en quelques jours au printemps, la conférence Est s'est totalement ouverte avec les blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.