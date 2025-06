« C’est tellement ridicule, j’ai entendu tout ça. » Ainsi s’exprime Doc Rivers, sur le Bill Simmons Podcast, en réaction aux rumeurs d’un départ des Bucks entourant Giannis Antetokounmpo. Des bruits de couloir qui ne plaisent pas au technicien et qui lui font rappeler une situation similaire du temps où il évoluait à Boston.

Et du jour où, occupé sur un tapis roulant, le coach des Celtics à l’époque, a appris que sa franchise s’apprêtait à échanger Rajon Rondo « aux Lakers ou autre ». « Et j’étais là, genre : quoi ? C’était absurde », se souvient le coach.

« C’était comme si on n’avait jamais eu de conversations, mais Rondo l’a entendu. Et c’est la seule chose que je n’aime pas dans tout ça maintenant. Je ne sais pas combien de fois Giannis doit encore dire qu’il veut être un Buck et qu’il veut gagner un titre avec les Bucks. Et c’est tellement cool pour moi parce que ce n’est plus comme ça que ça se passe maintenant », poursuit Doc Rivers.

La NBA plus ouverte que jamais

Ce dernier fait le parallèle avec Stephen Curry, qu’il ne voit pas quitter Golden State un jour. « Et j’espère évidemment que Giannis est pareil. C’est comme ça qu’il a été jusqu’à présent », note le coach, dont la superstar n’a connu que les Bucks depuis sa Draft par la franchise de Milwaukee en 2013 (15e choix).

Un départ de Giannis Antetokounmpo est d’autant plus improbable pour Doc Rivers qu’il considère que la conférence Est est plus ouverte que jamais aujourd’hui. « Je l’ai dit avant les playoffs : je ne me souviens pas d’un meilleur moment en NBA pour qu’un joueur gagne un titre, n’importe qui. […] Il n’y a pas d’équipe dominante en ce moment. Oklahoma pourrait le devenir s’ils gagnent, mais il n’y a personne dont on a vraiment peur en NBA. »

Des arguments qui pourraient finir de convaincre le « Greek Freak » de poursuivre l’aventure dans le Wisconsin, l’optimisme des équipes intéressées sur le sujet ayant été sérieusement douché ces derniers temps…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.