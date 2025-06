Un transfert de Giannis Antetokounmpo ? Pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin

« Les Finals, c’est différent. J’espère y retourner rapidement avec les Bucks. » De passage au Brésil, Giannis Antetokounmpo a alimenté la rubrique bêtisier en glissant au moment où il essayait de dunker, et il a aussi fait passer un petit message aux fans de Milwaukee et à tous ceux qui attendaient sa demande de transfert…

Finalement, alors qu’il a rencontré ses dirigeants il y a déjà quelques semaines, rien ne s’est matérialisé et les « insiders » assurent que le pessimisme est de mise chez les équipes intéressées.

« Actuellement, il n’y a pas de marché pour Giannis Antetokounmpo, et il n’y a pas de discussions. Il n’a pas demandé son transfert et les Bucks n’essaient pas de l’échanger » assure Brian Windhorst, alors que Marc Stein expliquait lui que les Raptors et les autres franchises intéressées doutent que le « Greek Freak » soit disponible.

Bien sûr, les choses peuvent encore changer, surtout que les discussions du genre ont tendance à s’accélérer à l’approche de la Draft, qui aura lieu cette année le 26 juin. Mais s’il n’y a aucun signe avant-coureur et que les Bucks font comprendre qu’ils ne sont pas intéressés par le fait d’échanger leur leader, il y a peu de chances que ça change.

Kevin Durant devrait par contre faire ses valises dans les prochaines semaines, alors qu’on parle beaucoup des Spurs et des Rockets pour l’accueillir, mais que Brian Windhorst évoque également… les Knicks.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.