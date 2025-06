On ne sait pas encore s’il quittera les Bucks mais Giannis Antetokounmpo ne manque pas de prétendants, prêts à l’accueillir les bras ouverts. Le double MVP doit rencontrer les dirigeants de Milwaukee prochainement pour évoquer son avenir et celui de la franchise du Wisconsin. Un peu plus haut sur le continent nord-américain, on surveille de près le dossier. Le Toronto Star évoque ainsi un « intérêt mutuel » entre les Raptors et le All-Star grec.

« L’insider » Doug Smith qualifie l’équipe canadienne de « wild card » dans ce dossier. Mais une « wild card » qui ne manquerait pas d’arguments potentiels pour convaincre les Bucks en cas d’échange.

« Je pense que les Raptors sont dans une position unique de pouvoir faire une offre attractive qui ne ruinerait pas la franchise ou l’effectif » écrit Doug Smith.

Toronto pourrait mettre sur la table plusieurs de ses jeunes ailiers de talent (RJ Barrett, Gradey Dick, Ochai Agbaji, Ja’Kobe Walter ou Jonathan Mogbo) et y ajouter de nombreux tours de Draft, puisque les Canadiens disposent de tous leurs premiers tours, leur neuvième choix de cette année et tous leurs « picks » du premier tour jusqu’en 2031.

Ce qui laisserait un groupe encore solide autour de Giannis Antetokounmpo, avec potentiellement Scottie Barnes, Brandon Ingram ou Immanuel Quickley encore dans l’effectif.

Vers un été « explosif » ?

Ces dernières heures, la franchise canadienne est revenue auprès de plusieurs médias comme un potentiel acteur majeur de l’été. « Je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais les Raptors sont une équipe qui commence à faire du bruit au sein de la ligue pour leur recherche d’un gros poisson » a révélé Brian Windhorst d’ESPN dans le dernier podcast de son émission le Hoop Collective. « Des premières discussions, des équipes dans la ligue ont l’impression que Toronto va essayer de faire quelque chose. »

« Un dirigeant m’a dit hier (samedi, ndlr) qu’il pense que cela pourrait être, pourrait j’insiste, être un été explosif » poursuit le journaliste. « Les gens disent que la quantité d’activité et de coups de fil qui ont lieu dans la ligue en ce moment est à un niveau bien plus haut que ces dernières années. Cela ne va pas dire que cela va se faire, mais Toronto est une de ces équipes qui attendent avec le ballon en main, ce qui est intéressant. »

Les Raptors auront sans doute besoin d’un renfort de poids pour grimper dans la hiérarchie de l’Est après une saison frustrante, plombée notamment par les blessures, et conclue à la 11e place (30 victoires – 52 défaites).

Sans oublier que Masai Ujiri court après Giannis Antetokounmpo depuis sa Draft, ayant raté de peu l’ailier fort…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.