Giannis Antetokounmpo va rencontrer les dirigeants des Bucks…

Où jouera Giannis Antetokounmpo la saison prochaine ? C’est la question qui risque d’animer l’intersaison à venir, puisque le Grec serait maintenant prêt à considérer un départ des Bucks, sa franchise de toujours, malgré sa loyauté sans faille depuis 2013.

En ce sens, Chris Haynes rapporte qu’il va justement y avoir une réunion entre le joueur et ses dirigeants, au milieu de la semaine prochaine, afin d’évoquer l’avenir du double MVP et la direction prise par l’équipe à partir de 2025/26. Un entretien crucial, car une demande de transfert pourrait très bien survenir à la suite de celui-ci…

Les Bucks dans une impasse ?

Sous contrat avec Milwaukee jusqu’en 2027, après sa prolongation de 175 millions de contrat sur trois ans signée en 2023, avec une « player option » pour 2027/28, Giannis Antetokounmpo cherche à faire partie d’un effectif en capacité de lutter pour le titre chaque saison. Sauf qu’il se demande pour la première fois de sa carrière si rester dans le Wisconsin est la meilleure option pour le faire, alors qu’il fêtera ses 31 ans en fin d’année.

D’autant plus après la blessure au tendon d’Achille de Damian Lillard, survenue juste avant la nouvelle élimination des Bucks au premier tour. La troisième en trois ans et, ce, malgré un « Greek Freak » à près de 33 points, 15 rebonds, 7 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne contre les Pacers…

Pour ne rien arranger, le trio Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard – Kyle Kuzma pèsera plus de 130 millions de dollars (!) la saison prochaine et Jon Horst, le GM récemment prolongé, semble donc bloqué financièrement pour améliorer l’effectif à court terme. Poussant donc peut-être son « franchise player » à aller voir ailleurs.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.