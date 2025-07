Les 25 points de Bria Hartley n’ont pas suffi face aux Sparks

À Los Angeles, les Sparks recevaient le Sun dans l’espoir de renouer avec la victoire. Un duel qui oppose les deux plus mauvaises défenses de WNBA et ce constat se remarque notamment dans le premier quart-temps puisqu'aucune des deux équipes ne parvient à enchaîner les stops défensifs. Toutefois, c’est le Sun qui mène après dix minutes de jeu (30-27) derrière les neuf points de la Franco-Américaine Bria Hartley.

Dès le début du deuxième acte, les Sparks égalisent grâce à un tir primé d’Azurá Stevens, mais la réponse de Bria Hartley est immédiate avec sa deuxième flèche à longue distance de la partie. Si les Sparks accusent jusqu’à huit points de retard en première période, les joueuses de Lynne Roberts reviennent au score juste avant de rejoindre aux vestiaires avec un 6-0 (49-47) porté par la solide première mi-temps de Rickea Jackson à 17 points.

Les Françaises brillent, mais le Sun flanche

Le troisième quart-temps débute comme le deuxième, c’est-à-dire avec un tir à 3-points d’Azurá Stevens qui permet à Los Angeles de prendre le contrôle du match (50-49). Le Sun court après le score jusqu’aux dernières secondes de ce troisième quart-temps où Leïla Lacan (7 points, 4 passes) réalise une superbe passe pour un tir à 3-points de Saniya Rivers avant d’enchaîner à mi-distance pour remettre les deux équipes à égalité (67-67). Cependant, encore une fois, Connecticut n’arrive pas à réaliser un stop défensif et Los Angeles aborde le dernier acte en menant 69 à 67.

Pour maintenir le Sun à flot, le duo Saniya Rivers – Bria Hartley s’illustre. La Française inscrit son quatrième tir primé de la soirée pour ramener Connecticut à une longueur (84-83), mais c’est toujours insuffisant. Kelsey Plum (23 points, 3 passes) trouve toujours la solution pour redonner de l’avance à son équipe, à l’image de ce dernier tir marqué face à Leila Lacan.

Les Sparks finissent donc par s’imposer 92 à 88 et ce, malgré les 25 points de Bria Hartley, à deux unités de son record en carrière.

“Elles sont revenues au score, mais nous avons toujours trouvé un moyen de répondre, je pense que c’est un signe qui montre que ce groupe est en train de grandir”, souligne Azurá Stevens après la rencontre. “Souvent, quand on se fait agresser, on finit par craquer, mais pas ce soir. Nous sommes restées unies pour réaliser des stops défensifs et continuer à leur mettre la pression.”

Du côté du Sun, si les joueuses de Rachid Méziane ont réussi à inscrire 88 points, la défense est pointée du doigt comme l’évoque Saniya Rivers après la rencontre : “Tout le monde a marqué et a réussi ses tirs, mais nous aurions dû les ralentir lorsque nous étions en défense. Cela ne sert à rien de marquer autant de points si elles en mettent plus.”

Le Sun et les Sparks croiseront de nouveau le fer, le 24 juillet juste après le All-Star Break.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.