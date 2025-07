Mike Brown a bien du mal à trouver son bras droit…

Alors que Mike Brown a signé son contrat avec les Knicks il y a une dizaine de jours, on ne connaît toujours pas le nom de son premier assistant. Contrairement à la coutume, qui veut qu'un coach débarque avec ses propres assistants, le New York Post rapporte que trois techniciens devraient rester en place. Il s'agit de Darren Erman, Maurice Cheeks et Mark Bryant, trois assistants renommés. Quant à Rick Brunson, le père de Jalen, il ne sera plus le premier assistant, et son rôle sera réduit.

Ce qui signifie que Brown doit se trouver un bras droit, et pour l'instant, il a essuyé plusieurs échecs. Ainsi la piste James Borrego, qui avait aussi passé un entretien avec les Knicks, a tourné court puisque l'ancien coach du Magic et des Hornets a choisi de rester le premier assistant de Willie Green aux Pelicans.

Dallas retient Jay Triano

Autre piste tombée à l'eau, celle qui menait à Jay Triano, premier assistant de Mike Brown aux Kings cette saison, avant son renvoi. Le Post rapporte que les Knicks avaient contacté les Mavericks, où Triano vient d'arriver pour épauler Jason Kidd, mais la direction de Dallas refusé tout entretien.

Au final, la seule recrue du banc des Knicks se nomme Riccardo Fois, un spécialiste de la formation. Ancien assistant à l'université d'Arizona, The Athletic rappelle que cet Italien a exercé aux Suns de 2019 à 2021, et qu'il était aux côtés de Brown la saison passée à Sacramento.