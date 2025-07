Proche du double-double, Noah Penda voulait retrouver son vrai niveau

Comme Noa Essengue, Noah Penda a parfaitement réagi après une première sortie ratée. Mais comme Noa Essengue, cela n'a pas permis au Magic de s'imposer. Auteur de 9 points, 14 rebonds, 3 interceptions et 1 contres face aux Raptors, il a fait parler sa puissance, comme sur le premier panier de son équipe où il attaque le cercle au poste bas, ou sur une grosse claquette dunk sur contre-attaque.

Malheureusement pour le Magic, les Raptors vont mieux gérer la fin de rencontre avec des lancers francs décisifs d’A.J. Lawson (21 points) et de Jamal Shead, et le 3-points manqué de Tristan da Silva à cinq secondes de la fin va sonner le glas des espoirs d'Orlando, battu 89-86.

Banchero est un modèle

Après la rencontre, qu'il termine avec le meilleur +/- (+19), l'ancien du Mans est revenu sur sa prestation.

“Mon but était de jouer au niveau qui était le mien cette saison” répond-il, avant d'évoquer cette capacité à dribbler. “J'ai grandi en jouant meneur et aujourd'hui, j'ai joué 5, mais je n'y prête pas attention. Je ne vais pas remonter le terrain si ce n'est pas utile à l'équipe, mais si je peux enlever de la pression de nos arrières, je le fais. En NBA, il y a beaucoup de meneurs capables de défendre tout terrain, et si je peux leur ôter de la pression, c'est bien.”

Interrogé sur son style de jeu, toute en puissance, il reconnaît qu'il s'est inspiré de son futur coéquipier, Paolo Banchero. “Lorsqu'on grandit, on regarde les joueurs qui nous ressemblent, et Paolo fait partie des joueurs que j'ai regardés. On se dit qu'on veut jouer comme lui, et aujourd'hui, je vais jouer avec lui”.