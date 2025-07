Mené de 19 points, le Liberty de Marine Johannès retourne Atlanta

Si Natasha Cloud était de retour de blessure à l’occasion de ce troisième duel de la saison entre Dream et Liberty, c’est Atlanta qui prend 13 points d’avance dans le premier quart-temps (26-13).

Comme lors du dernier duel entre les deux équipes, le Dream profite de l’absence de Jonquel Jones pour dominer la raquette. Ainsi, c’est avec 11 points d’avance que les joueuses de Karl Smesko rejoignent les vestiaires. Une différence qui peut s’expliquer par la maladresse du Liberty sur cette première mi-temps. Les joueuses de Sandy Brondello n’affichaient que 29% de réussite au tir dont un terrible 2/11 à 3-points.

Néanmoins, au retour des vestiaires, le Liberty tente de revenir au score d’abord grâce à un tir à mi-distance de Leonie Fiebich puis avec une flèche à longue distance de Breanna Stewart qui ramène New York à cinq points (43-38). De l’autre côté du terrain, Naz Hillmon répond également avec un tir à longue distance qui roule sur le cercle avant de rentrer puis Maya Caldwell se charge de redonner 10 longueurs d’avance à Atlanta.

Breanna Stewart impériale

Pour combler l'écart, le Liberty hausse le ton en défense et cela passe par Breanna Stewart. Après une défense agressive sur Allisha Gray, cette dernière s’énerve et écope d’une faute technique. L’intérieure de New York ne tremble pas sur la ligne puis elle ramène le Liberty à trois points.

Ensuite, c’est Marine Johannès (6 points à 2/3 à 3-points) qui s’illustre derrière l’arc pour compléter la remontée de New York (49-49) alors que le Liberty a compté jusqu’à 19 points de retard en première période. Les championnes en titre ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisqu’à 40 secondes de la fin du troisième quart-temps, Leonie Fiebich remet son équipe devant (52-51). Sur la possession suivante, Brittney Griner perd le ballon et c’est une nouvelle fois Leonie Fiebich qui sanctionne à 3-points. C’est donc avec deux points d’avance (55-53) et un “run” de 17-4 pour boucler le troisième quart-temps que le Liberty aborde le dernier acte.

Dès l’entame de celui-ci, Marine Johannès se montre à 3-points et Nyara Sabally donne 10 points d’avance à New York, mais le Dream ne s’avoue pas vaincu et revient à quatre points par l’intermédiaire d’Allisha Gray (16 points, 8 rebonds).

Toutefois, c’est Breanna Stewart qui scelle définitivement le sort de ce match. Pour commencer, elle inscrit un panier dans la raquette (76-68) puis elle contre Jordin Canada, mais la possession reste en faveur du Dream. Sur la remise en jeu, l’intérieure chipe la balle des mains de Maya Caldwell pour aller finir en contre-attaque et redonner 10 points d’avance aux résidentes du Barclays Center.

Ainsi, malgré le terrible 3/20 au tir de Sabrina Ionescu, le Liberty s’impose 79 à 72 grâce aux 21 points de Leonie Fiebich et au nouveau double-double de Breanna Stewart à 18 points et 10 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.