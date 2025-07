Duncan Robinson raconte ses premières sorties avec les Pistons

Arrivé à Detroit lors de l’ouverture de la free agency 2025, Duncan Robinson a, comme beaucoup de ses coéquipiers dont Cade Cunningham, réalisé le déplacement jusqu’à Las Vegas pour encourager l’équipe de Summer League des Pistons. L’occasion pour l'ancien shooteur de Miami de découvrir ses nouveaux coéquipiers.

“C’est vraiment un groupe sympa” constate l’arrière-ailier. “On a pu sortir un peu, s’entraîner, aller voir des matchs et encourager les gars, c’est formidable. L’équipe est très ambitieuse avec des jeunes joueurs. Les deux dernières semaines ont ressemblé à un tourbillon, mais je suis heureux d’être ici.”

Si la franchise du Michigan a jeté son dévolu sur Duncan Robinson, c’est bien évidemment pour apporter de l’adresse à longue distance et compenser les pertes de Tim Hardaway Jr. (parti à Denver) et de Malik Beasley qui n’a pas été prolongé par les Pistons en raison d'une enquête du FBI sur des paris en ligne.

Au-delà de son danger à 3-points et de sa capacité à écarter le jeu, le natif du Maine souhaite apporter son expérience à ce jeune effectif.

“Je vais tenter avant tout d’apporter un peu de leadership à cette équipe”, explique Duncan Robinson. “J’ai joué dans de très bonnes équipes à Miami, avec des rôles différents. Sur le terrain, je veux que tout le monde soit impliqué et analyser comment les défenses lisent mon jeu pour créer des opportunités à mes coéquipiers.”

Parmi tous ses nouveaux coéquipiers, Duncan Robinson a particulièrement hâte de combiner avec ses intérieurs Jalen Duren et Isaiah Stewart : “Je suis très excité à l’idée de jouer avec JD [Jalen Duren] et Stew [Isaiah Stewart]. Leur manière de poser des écrans et de créer des opportunités pour les autres est incroyable. On peut aussi leur lâcher le ballon après avoir attiré deux défenseurs. J’ai hâte de construire ces automatismes avec eux, et cela va être plaisant.”

Un débarquement en terre presque inconnue

Si Duncan Robinson va découvrir une franchise autre que le Heat pour la première fois de sa carrière, il n’arrive pas en terrain totalement inconnu pour autant. En effet, le sniper est passé par l’université du Michigan où il a pu évoluer avec Caris LeVert, son désormais nouveau coéquipier à Detroit.

“Caris et moi étions de bons amis à la fac”, se remémore Duncan Robinson. “Nous sommes restés en contact tout au long de nos carrières. C’est l’un des meilleurs coéquipiers que je n’ai jamais eus. Je ne connais personne ici et même s’ils ont tous été très accueillants, c’est toujours rassurant d’arriver avec quelqu’un que l’on connaît déjà.”

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 2024-25 MIA 74 24 43.7 39.3 88.7 0.2 2.0 2.3 2.4 1.8 0.5 1.2 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.