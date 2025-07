Kel’el Ware sérieusement secoué par Erik Spoelstra

Ce n'est pourtant pas vraiment le genre d'Erik Spoelstra mais, après trois premiers matchs trop timides (12 points à 39% de réussite au tir dont 10% de loin, 5.3 rebonds et 1.7 contre de moyenne) de Kel'el Ware lors de la Summer League, l'entraîneur de Miami a décidé de secouer publiquement son joueur…

« Il doit vraiment adopter une démarche professionnelle, améliorer son professionnalisme, sa régularité, son approche au quotidien » lâchait le coach. « Il doit progresser sur ce point. Il s’agit d’apprendre à devenir un professionnel. Je comprends qu’il avait 20 ans l’an dernier et qu’il en a 21 maintenant. Mais nos attentes sont plus élevées. Ce ne sont pas les problèmes de croissance habituelles d’un jeune joueur qui apprend à devenir pro. Mais c’est précisément l’objectif de cet été : apprendre à devenir un professionnel, à être constant chaque jour. »

C'est que le Heat compte beaucoup sur Kel'el Ware, qui n'a par exemple jamais été inclus dans les discussions autour de Kevin Durant, et qui était au centre du projet de l'équipe lors de la Summer League.

Message reçu

« Le talent est là. Le professionnalisme et la constance doivent s’améliorer — et ils s’améliorent. Nos standards ne vont pas changer, et nos attentes ni la vitesse à laquelle nous voulons qu’il progresse non plus. Mais il doit s’améliorer là-dessus, il doit en prendre la responsabilité » concluait ainsi le « head coach ».

Résultat : même si le Heat s'est largement incliné (92-72) face aux Cavaliers la nuit dernière, Kel'el Ware a été beaucoup plus agressif, avec 21 points à 8/14 au tir, 9 rebonds et 3 contres en 27 minutes.

« Tout se résume, comme l'a dit Spo, à faire des efforts, à aller sur le terrain et à jouer », a expliqué Kel'el Ware après coup, promettant de garder cette agressivité. « C'est juste que je voulais montrer ce que je peux faire ».

Et comment a-t-il pris le message de son coach ? « Comme une motivation. C'est l'entraîneur, il a confiance en moi et il veut me voir donner le meilleur de moi-même. Je l'ai donc pris comme une motivation ».