Le Storm de Gabby Wiliams surpris par les Mystics

Le Storm recevait les Mystics dans une rencontre marquée par les présences de quatre All-Stars avec Sonia Citron, Kiki Iriafen côté Washington, et la Française Gabby Williams et Nneka Ogwumike à Seattle. C’est cette dernière qui se charge d’ouvrir le score avec un tir à 3-points, mais Sonia Citron et Brittney Sykes (19 points, 4 passes) répondent aussitôt pour donner un premier avantage à Washington (4-3).

Durant ce premier quart-temps, les points sont peu nombreux (16-10) à cause de la bonne défense des Mystics à l’image de ce contre de Jade Melbourne sur Dominique Malonga, tandis qu'Ezi Magbegor en réalise deux sur Shakira Austin pour le Storm.

Le deuxième acte débute avec un tir à 3-points d’Erica Wheeler qui permet au Storm de revenir à trois longueurs sur une passe décisive d’Ezi Magbegor (16-13). L’intérieure poursuit son chantier avec une interception sur Jade Melbourne pour aller inscrire deux points avant de convertir une nouvelle flèche à longue distance afin de ramener les deux équipes à égalité (20-20). Seattle prend même les devants grâce à Gabby Williams qui inscrit ses deux premiers points de la rencontre. Toutefois, après une perte de balle de Nneka Ogwumike, Aaliyah Edwards part inscrire un panier avec la faute pour donner trois points d’avance à Washington (31-28) juste avant de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, l’attaque des Mystics s’enraye. Une maladresse dont profite Seattle pour passer un 11-0 et prendre 10 points d’avance (50-40), ce qui est le plus gros écart du match. Si Washington tente une première fois de revenir au score, Tiffany Mitchell calme les ardeurs de la franchise de la capitale avec un tir primé pour maintenir cet écart de 10 unités avant une réponse de Seg Sutton qui ramène les Mystics à huit longueurs pour débuter le dernier acte (55-47).

Sonia Citron renverse le Storm

À cinq minutes du terme, Sonia Citron brille derrière l’arc et permet à Washington de revenir à une seule possession (61-60). Mieux encore, sur un backdoor, la rookie récupère une passe de Shakira Austin et les Mystics mènent 62-61 pour conclure un très bon passage (15-4).

À 40 secondes de la fin de la partie, Nneka Ogwumike ramène le Storm à un point (70-69), mais Brittney Sykes inscrit un “lay-up” puis deux lancers-francs pour sceller le sort du match et offrir la victoire (74-69) à Washington.

Les deux Françaises du Storm n’ont pas brillé puisque Gabby Williams finit avec 6 points, 5 rebonds et 4 passes à 2/9 au tir tandis que Dominique Malonga n’a inscrit aucun point sur les trois minutes de jeu qu’elle a eues. Cependant, la rookie n’est pas la seule joueuse de la rotation du Storm à être passée à côté de son match puisqu’à l’exception des 12 points de Tiffany Mitchell, personne n’a inscrit le moindre panier en sortie de banc pour Seattle.

À l’inverse, les deux rookies de Washington se sont illustrées avec 17 points pour Sonia Citron et le sixième double-double de la saison de Kiki Iriafen à 10 points et 10 rebonds.

“Ce sont deux situations qui n'ont rien à voir”, répond l’entraîneuse du Storm, Noelle Quinn, lorsqu’on lui demande de s’exprimer sur la comparaison entre Dominique Malonga et le duo Iriafen – Citron. “Elles ont des opportunités totalement différentes et jouent dans un autre cadre puisque leur franchise est en pleine reconstruction.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.