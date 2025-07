Jared Dudley dévoile son projet pour les Nuggets

Eliminés en demi-finales de conférence en sept manches par le Thunder, les Nuggets sont l'une des équipes les plus actives de cette “free agency” 2025. Outre les recrutements de Cam Johnson, Tim Hardaway Jr, Jonas Valenciunas et Bruce Brown, David Adelman a choisi ses assistants pour la saison prochaine. Après avoir recruté J.J. Barea et Rodney Billups, il a jeté son dévolu sur un autre ancien joueur NBA, Jared Dudley, qui venait tout juste de quitter le banc de Jason Kidd à Dallas.

“Nous avons mangé ensemble pendant 4h30 où nous avons parlé d’attaque et de défense”, explique Jared Dudley. “Ils ont déjà un effectif de champions. Mon travail est d’apporter les ajustements nécessaires pour leur permettre de passer un cap afin de créer une nouvelle identité pour cette équipe.”

La défense comme mot d’ordre

Si Jared Dudley a été embauché, c’est pour apporter sa vision défensive du basket, un domaine où les Nuggets n’ont pas brillé la saison dernière. Denver pointait ainsi parmi les 10 pires défenses de NBA avec 115.1 points encaissés pour 100 possessions. Si la franchise du Colorado repose principalement sur les exploits offensifs du duo Nikola Jokic – Jamal Murray, Jared Dudley souhaite que sa nouvelle équipe soit meilleure en défense.

“En attaque c’est une très bonne équipe avec Nikola Jokic et Jamal Murray, mais ce n’était pas le cas en défense la saison dernière”, rappelle Jared Dudley. “Donc en tant qu’ancien joueur, je dois aussi pousser chacun de ces gars et leur faire comprendre que cette équipe devra d’abord briller en défense.”

Pour renforcer sa défense, les Nuggets ont réalisé deux acquisitions majeures lors de l’ouverture de la “free agency” avec le transfert de Michael Porter Jr. pour récupérer Cam Johnson et le retour de Bruce Brown, artisan majeur du titre de 2023.

“Cam Johnson est un joueur de système, très intelligent qui lit bien le jeu”, souligne Jared Dudley. “Tim Hardaway Jr. va apporter de la dureté et de l’agressivité, parfois même un peu trop, mais ce sera mon rôle avec J.J. [Barea] de le calmer et enfin Bruce Brown était l’une des pièces majeures dans la quête du titre en 2023.”

Ainsi, c’est avec un staff flambant neuf et des signatures pertinentes à l’intersaison que les Nuggets vont aborder cette saison 2025-26 dans l’espoir de pouvoir ramener une nouvelle fois le trophée Larry O’Brien dans le Colorado.