Les remplaçants habituels des Clippers gâchent le retour de Jaren Jackson Jr.

Les Clippers ont pourtant dû faire sans Kawhi Leonard, Paul George, Serge Ibaka, Patrick Beverley, Rajon Rondo et Reggie Jackson mais Terance Mann (19 points, 6 rebonds, 7 passes) et Ivica Zubac (18 points) ont aussi répondu présent. Seul point positif pour Memphis, les 15 points et 8 rebonds de Jaren Jackson Jr. pour son retour de blessure.

Ja Morant donne le ton

Les Grizzlies profitent des circonstances pour sauter à la gorge de leur adversaire dès les premières minutes du match. Ja Morant agresse la défense californienne et marque 12 des 26 premiers points de son équipe pour donner 15 points d’avance à Memphis (28-13). Marcus Morris et Ivica Zubac se démènent mais les Grizzlies enfoncent le clou.

Jaren Jackson Jr, qui fait son grand retour, marque cinq points en sortie de banc, et Memphis termine le premier quart temps à 70% de réussite (39-24).

Cinq points de suite de DeMarcus Cousins permettent aux Clippers de stopper l’hémorragie. Luke Kennard lui emboite le pas en faisant parler la poudre. L’adresse de ce dernier ramène Los Angeles à -12 mais la profondeur de banc de Memphis fait mal aux hommes de Tyronn Lue.

Huit Grizzlies marquent dans le deuxième quart-temps mais les efforts de Luke Kennard et de Terance Mann finissent par payer. Les Clippers parviennent à repasser sous la barre des dix points juste avant la mi-temps (62-53).

Luke Kennard prend feu

Le bon passage des Clippers se confirme au retour des vestiaires. Morris, Mann et Kennard continuent sur leur lancée mais la paire Dillon Brooks – Ja Morant répondent (71-64). La digue des Grizzlies finit toutefois par céder.

L’agressivité de Terance Mann et Marcus Morris lance un 13-4 qui permet à Los Angeles de passer devant au score pour la première fois de la rencontre (77-75). Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane permettent aux Grizzlies de réagir mais les Clippers finissent la période sur un 8-0, grâce à 6 points de Luke Kennard et au alley-oop de Yogi Ferrell pour Terance Mann, afin de prendre cinq points d’avance (87-82).

La défense de Memphis hausse le ton pour débuter le dernier quart temps. Ils limitent les Clippers à trois points en cinq minutes pour revenir à une longueur (90-89). C’est le moment choisi par Yogi Ferrell pour passer à l’attaque. Il marque cinq points et distribue trois caviars, dont un pour Nicolas Batum, pour redonner de l’air à son équipe (104-97).

Comme en troisième période, la défense de Los Angeles éteint les Grizzlies et leur maitre à jouer. Après avoir marqué 17 points en première mi-temps, Ja Morant souffre et son équipe avec lui.

Marcus Morris et Luke Kennard, marquent deux tirs primés de suite, le sixième pour Kennard, et les Clippers mettent la tête des Grizzlies sous l’eau (114-99). Memphis peut s’en mordre les doigts. Ils tenteront de réagir mais enchainent quatre matchs difficiles, trois contre les Blazers et un contre les Nuggets.