Motiver un jeune joueur à défendre, c’est tout un art en NBA

C’est l’histoire d’un coach qui dit à son joueur en lançant un ballon dans sa direction : « Hey, va bosser ton jeu ! » Vaste consigne. Par où commencer ? David Vanterpool a sa petite idée : « Il y a de fortes chances que vous fassiez quelques tirs. Vous pourriez travailler sur votre dribble, vos passes. Mais vous n’allez rien faire pour vous améliorer sur le plan défensif. »

Ce constat, difficilement contestable, est tiré par un homme obsédé par la question défensive. Aujourd’hui assistant de Chris Finch aux Wolves, David Vanterpool a pas mal bourlingué en NBA, et chaque année, il passe des entretiens pour être « head coach ». Il est respecté de tous, et signe distinctif : il est le seul assistant de la ligue à disposer du titre formel de « coordinateur défensif ».

Cette mention pourrait faire sourire certains dans la mesure où les Wolves restent dans le top 3 des pires défenses de la ligue cette saison. Chaque soir, la formation du Minnesota encaisse plus de 115 points (sur 100 possessions).

Changer les mauvaises habitudes

Malgré ces mauvais chiffres collectifs, l’ancien assistant des Blazers, longtemps pressenti pour prendre la succession de Ryan Saunders, connaît l’évidente importance d’être solide dans ce secteur de jeu. Son équipe a encaissé à 27 reprises 120 points ou plus cette saison, ce qui s’est traduit par… 27 défaites. Si bien que le reste du temps, Minnesota (15 victoires – 42 défaites) dispose d’un bilan juste équilibré.

Rappelant que son effectif est le plus jeune de toute la NBA, David Vanterpool estime qu’une bonne approche mentale est le nerf de la guerre. « Beaucoup de joueurs arrivent avec des habitudes qui peuvent être très préjudiciables à ce niveau, note le spécialiste, interrogé par NBA.com. Des choses qui ont pu fonctionner pour vous dans le passé et qui ont une efficacité et des conséquences différentes maintenant. »

Exemple typique, tenter de toucher le cuir par derrière lorsqu’un adversaire vous dépasse en dribble. « Avant (d’être en NBA), vous pouviez peut-être dévier le ballon ou bloquer le tir. En faisant ça ici, cela peut coûter trois points à votre équipe ou le fait qu’un coéquipier se fasse dunker dessus. Le fait qu’ils apprennent cela est très important. »

Chris Paul et Draymond Green cités en référence

Lui-même ancien joueur, passé par les championnats chinois, russe ou italien, avec même une vingtaine de matches chez les Wizards en 2001, il sait combien cette transition est difficile. « Lorsque j’étais joueur, je tournais parfois à 20 points par match. Ça n’a jamais semblé si difficile de marquer. Il semblait beaucoup plus difficile de vous empêcher de marquer. Je pense que c’est ce qui m’a intéressé, essayer de comprendre ces nuances. »

Alors pour motiver Anthony Edwards et les autres, David Vanterpool aime se référer à quelques pointures actuelles dans le domaine. L’assistant pense notamment à Draymond Green, ou à Chris Paul qui, avec l’âge, sait « défendre avec sa tête. J’adore le voir annoncer les systèmes adverses, dire à ses coéquipiers ce qui va se passer et qui va où. J’essaie de faire en sorte que nos jeunes joueurs y prêtent attention. »

Avec l’espoir que ce travail d’observation finisse par se traduire dans le jeu.