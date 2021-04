Plus régulier en attaque, Anthony Edwards doit maintenant se mettre à défendre

En encaissant 141 points face aux Pacers alors que ces derniers étaient privés de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis, les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, les Wolves ont encore démontré des lacunes énormes en défense.

L’arrivée sur le banc de Chris Finch, depuis presque deux mois, n’a pas véritablement changé les choses. Si le coach a mis l’accent sur la protection de la raquette et tente des nouveaux systèmes, les Wolves restent la 27e défense de la ligue, à l’efficacité (114.9 points encaissés sur 100 possessions), et la 28e aux points pris par match (117.2).

Un des symboles de cette défense si friable reste Anthony Edwards. Au fil du temps, le rookie a trouvé de la régularité en attaque, en enchaînant les sorties à plus de 20 points. De l’autre côté du terrain, en revanche, le premier choix de la Draft 2020 reste léger.

« La défense, c’est de l’effort », assure-t-il au Star Tribune. « Si on fait les efforts, on a une bonne défense. Il y a des matches où j’ai été très bon, d’autres très mauvais, enfin certains où j’ai été correct. C’est dur d’être régulier car il y a des soirs où on joue dur, et pas sur d’autres. Et parfois, on est dedans seulement en seconde mi-temps. Donc oui, on est très irrégulier et on souffre dans ce domaine. »

Ne pas seulement défendre sur le ballon

S’il a parfois montré un certain manque de concentration en défense, comme ses coéquipiers d’ailleurs, Anthony Edwards est aussi victime de ses propres manques. C’est ce qu’a remarqué Chris Finch.

« Ce sont des joueurs que j’appelle en courant discontinu, ils sont activés par la balle », analyse le coach des Wolves. « Ils ont grandi avec le ballon, ils l’ont dans les mains et donc ne défendent pas sur des joueurs qui peuvent faire mal loin du ballon. Quand ils sont à l’université, il y a probablement toujours deux joueurs en face à qui leur coach interdit de shooter. Or, en NBA, tout le monde peut marquer. C’est donc bien plus facile de défendre loin du ballon à l’université que chez les pros. »

L’ancien de Georgia n’a ainsi jamais vraiment appris à défendre loin du ballon, quand il faut suivre les joueurs, éviter les écrans pendant de longues secondes ou aider en assurant les rotations. S’il n’est pas le seul dans la ligue à souffrir dès qu’il ne défend plus sur le porteur de balle, le rookie va devoir s’y mettre car Minnesota ne pourra jamais progresser si Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards ne font jamais le minimum.

Surtout qu’il a été séduit par une équipe qui le fait très bien cette saison : les Knicks, troisième défense la plus efficace de la ligue (108.1 points encaissés sur 100 possessions) grâce aux méthodes de Tom Thibodeau.

« Ils n’ont pas de grands défenseurs individuellement, mais ils défendent très bien », assure l’arrière. « Collectivement, ils sont toujours remarquables et ce sont des durs. J’adore les voir défendre et je pense que c’est la meilleure défense de la ligue. »