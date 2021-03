A Minnesota, le salut passera par la défense

Dans le positif depuis la reprise du championnat (2 victoires – 1 défaite), les Wolves proposent du meilleur basket ces derniers temps et afin de continuer sur cette voie, Chris Finch impose sa patte notamment sur le secteur défensif. « On a des nouveaux principes défensifs » explique Anthony Edwards.

Vingt-sixième au defensive rating, Minnesota se doit de proposer autre chose dans leur propre moitié de terrain s’ils ne veulent pas vivre une deuxième partie de saison longue et sans histoire. C’est pourquoi le nouveau coach souhaite s’appuyer sur les qualités physiques de son jeune effectif. « Nous avons des jeunes athlétiques et longilignes et je pense que nous devons les utiliser pour qu’ils s’entraident un peu plus. »

Être plus agressif

L’entraineur souhaite une agressivité plus importante sur le terrain de la part de ses protégés. « On doit être agressif sur le porteur de balle, et contester les tirs à un pourcentage élevé. Les principes précédents étaient plutôt basés sur le contrôle de l’adversaire sans pour autant l’éteindre complétement. Ce sont des choses très fondamentales et applicables mais parfois avec les jeunes, vous devez pousser le bouchon plus loin. Si vous faites des erreurs, on les corrigera, on travaillera pour ne pas les répéter et on en sortira grandi. Les deux systèmes défensifs sont efficaces mais je pense que ça leur permet de moins réfléchir et de jouer plus par instinct. »

Alarmiste avant le All-Star Break, Ricky Rubio encourage ses coéquipiers à continuer sur cette voie. « Je pense qu’avant on essayait de ne pas faire d’erreurs. Mais quand tu essayes de pas en commettre, elles finissent par arriver et tu n’es pas agressif. Quand tu donnes tout sur le terrain, tu peux combler les erreurs qui vont arriver. Il n’y a pas de défense parfaite mais il y a un effort parfait. Cela étant dit, si vous donnez tout ce que vous pouvez, je pense qu’au bout du compte ça joue dans votre capacité à rattraper les erreurs de vos coéquipiers. »

Pas toujours concerné par ce qu’il se passait en défense lors de la 1ère partie de saison, Anthony Edwards symbolise ce changement d’attitude. « Il était tellement actif pour couvrir tout le terrain et il a intercepté et dévié beaucoup de ballons. » soulignait Rubio après sa performance contre les Blazers.

Karl-Anthony Towns en chef de meute

Très doué offensivement, Karl Anthony Towns doit aussi montrer la voie en défense et Finch pense que son joueur en est capable. « Je le sens en confiance. Il bouge bien, il est grand, et je pense qu’il est intelligent pour être capable de défendre au large contre de très bons joueurs. Quand vous regardez ses stats, sa défense sur pick&roll est vraiment bonne. C’est aussi quelque chose qu’on pourrait plus utiliser »

Le principal intéressé semble en tout cas accepter le défi à bras le corps. « C’est une responsabilité, ce n’est pas parce que je suis jeune que mon énergie va suffire. Ça nécessite aussi de regarder la vidéo et d’acquérir de la technique. Je dois être capable de défendre sans faire faute et de rendre la vie difficile à mes adversaires. Evidemment je suis excité à l’idée de le faire. J’ai défendu sur les 5 postes toute ma vie mais je dois le faire également en NBA, et le faire bien si possible. »

Pour relever ce challenge, le pivot de Minnesota parait prêt à tout. « Donc tous les jours, je dois être intelligent, travailler, et répondre présent. Je dois être prêt à aider mes coéquipiers, à faire ce dont l’équipe a besoin pour qu’on gagne. Je suis prêt pour ça, à tout donner sur le terrain et utiliser mes qualités et la polyvalence que j’ai pour nous donner une chance de gagner chaque soir. »

LEXIQUE

Defensive Rating : estimation du nombre de points encaissés par une équipe sur 100 possessions.