Ricky Rubio tire (encore) la sonnette d’alarme

À force de tirer la sonnette d’alarme, Ricky Rubio va finir contrôleur de la SNCF… Dans une conférence Ouest relevée mais homogène, Minnesota s’attendait à se mêler à la course aux playoffs avec l’arrivée d’Anthony Edwards et le renfort de l’Espagnol à la mène. Malheureusement, les hommes de Chris Finch sont bien loin des espoirs placés en eux et ça commence à gronder dans l’effectif, à l’image donc de Ricky Rubio.

Le meneur n’a pas fait semblant au moment d’évoquer la situation pour The Athletic : « Nous devons construire de bonnes habitudes dès le premier jour, et je ne pense pas que nous soyons sur le bon chemin pour être honnête. Je peux me présenter devant vous et être positif, dire que ça va mais nous possédons le pire bilan de la Ligue ».

Après avoir rapidement évoqué le bilan, l’ancien du Jazz s’attarde plus sur la manière. Avec la pire efficacité offensive, le jeu de Minnesota ne séduit pas : « Nous perdons beaucoup de matches avec 20 points d’écart ou plus et je n’ai pas l’impression que nous construisons quelque chose. C’est dur, tu essayes toujours de prendre le côté positif des choses et bien sûr nous voulons nous améliorer mais à un moment donné, vous devez commencer à changer quelque chose et on ne le fait pas. »

« Pour être honnête, on ne joue pas bien »

Avec 11 matches perdus sur 35 par un écart de 15 points ou plus, la franchise n’offre en effet que peu de résistance à ses adversaires. Avec le All-Star break qui se profile, Ricky Rubio espère des changements à la reprise. « On a besoin du break. Je vais le dire de cette façon. Nous n’avons fait qu’un entrainement. L’émotion, les road-trips et le changement de coach modifient beaucoup de choses et je pense qu’on n’arrive pas à s’y faire. Heureusement, maintenant, nous avons deux jours pour mieux jouer et ensuite avec un peu de chance, le All-Star break peut nous aider. Pour être honnête, on ne joue pas bien. »

Très bavard, l’Espagnol ne veut plus se cacher derrière le facteur jeunesse. « Quand vous êtes jeunes, vous jouez en faisant des erreurs, je le comprends. Mais au bout d’un moment, si tu fais les mêmes erreurs encore et encore ça veut dire que tu n’apprends pas. Apprendre à travers les erreurs en tant que jeune équipe peut arriver mais alors fais différentes erreurs. je pense que nous faisons les mêmes erreurs encore et encore. ».

En tant que meneur avec un gros QI basket, Ricky Rubio sait comment jouer de la bonne manière. Pour lui, « le basket, c’est simple et compliqué à la fois. C’est facile si tu joues comme il faut. C’est tellement compliqué quand tu ne joues pas comme il faut. Il s’agit de cinq gars qui doivent être connectés ».

En espérant pour lui et ses coéquipiers que son discours trouve un certain écho dans le vestiaire.