Sans peur, Anthony Edwards poursuit son apprentissage rapide

Très discret en premier quart-temps, et absent pendant plusieurs minutes en troisième puis quatrième quart-temps, Anthony Edwards a tout de même réussi le meilleur match de sa toute jeune carrière face à Portland hier soir, avec 34 points à 12/24 aux tirs dont 6/14 à 3-points.

Touché à la hanche sur un contact avec Enes Kanter en troisième quart, le rookie star des Wolves a pourtant fini très fort avec 13 points en dernier quart, plus ce dunk fantastique au-dessus de Robert Covington.

« Il n’a peur de rien »

« C’est pour ça que ça m’a pris plus de temps pour venir vous répondre. J’étais aux soins. Ma hanche me fait très mal, mais ça va aller », a-t-il réagi après le match dans le Star Tribune. « Au début, c’était mes côtes et je n’arrivais plus à respirer correctement. C’est pour ça que j’ai pris ces tirs à 3-points [en fin de match]. Je n’arrivais pas bien à bouger. Je voulais aller au cercle mais je ne bougeais pas bien. »

Son dunk pour atteindre les 100 points et son 3-points en stepback pour conclure sa soirée nous amènent pourtant à penser le contraire… Plus puissant que Gary Trent Jr. et Nassir Little qu’il a fait valdinguer sur plusieurs duels en un-contre-un, et plus rapide et plus haut que les Rodney Hood et Robert Covington, Anthony Edwards a confirmé qu’il aimait bien jouer les Blazers, après son premier record à 26 points à la début janvier.

« Il n’a peur de rien », apprécie Coach Finch. « C’est ce que tu veux voir chez tes meilleurs attaquants. Il continue à apprendre le jeu NBA, et à apprendre à maîtriser son jeu et les différentes situations individuelles dans lesquelles il se trouve. C’est en tout cas très plaisant de le voir jouer comme ça, c’est clair. »

Karl-Anthony Towns (13 points, 8 rebonds, 8 passes) a pour le coup accepté de prendre un pas de recul pour laisser son jeune coéquipier manger à sa faim.

« Je ne suis pas là pour satisfaire les joueurs de fantasy. Je suis là pour gagner des matchs. Je ne vais pas être individualiste et prendre des tirs juste pour faire des stats », expliquait KAT avant de chanter les louanges de son rookie. « On a beaucoup de chance de l’avoir dans l’équipe. Il est un joueur à part. Il va être spécial pour un long moment. On a nourri la bête et il a rentré les tirs. »

« Ceux qui en parlent encore peuvent aller se faire voir »

Toujours privés de D’Angelo Russell, et actuellement sans Malik Beasley qui purge sa suspension, Anthony Edwards a les coudées franches sur les postes arrières. Une situation qui ne risque pas de changer à en croire l’adoubement en règles du rookie par Karl-Anthony Towns, qui croit dur comme fer en son jeune coéquipier.

« C’était la bonne décision pour nous en tant que franchise. Je veux que ça soit très clair. Je lui dis à chaque match : sois spécial ! Je ne lui dis jamais d’être spécial en marquant 40 points. Je lui dis d’être spécial un peu partout : offensivement, défensivement, en tant que coéquipier. S’il peut faire ça, il va être vraiment bon un long moment. »

Ayant encore tendance à forcer un peu ses actions, Anthony Edwards était sur son nuage hier soir face à Portland. Sa deuxième mi-temps à 23 points à 8/14 aux tirs, et encore plus son dernier quart à 13 points à 4/8 aux tirs sont ces moments que le jeune rookie attend avec impatience.

« Peu importe si je joue bien ou mal, si c’est le moment de prendre un gros tir, je veux toujours avoir la balle entre les mains. C’est qui je suis. [Hier], il s’est avéré que c’était un bon soir. Je leur disais simplement de me donner la balle et de me laisser le champ libre. »

Ayant obtenu de Damian Lillard qu’il lui dédicace un maillot, qu’il a déjà prévu d’encadrer, le rookie ne veut cependant pas s’arrêter en si bon chemin…

« Je n’ai encore rien mérité. Parler de quel autre joueur ils auraient pu choisir en n°1 ne sert à rien, ils m’ont pris moi. C’est fini, il n’y a plus rien à discuter. Ceux qui en parlent encore peuvent aller se faire voir. »