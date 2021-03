Les Wolves prennent leur revanche sur Portland derrière un Anthony Edwards record

Pour leur deuxième confrontation en deux soirs, Blazers et Wolves démarrent gentiment. À vrai dire, le score monte à petit rythme avec Portland et Minnesota qui ont du mal à trouver le panier. Jake Layman se faufile jusqu’au cercle en transition face à son ancienne équipe alors que Nassir Little confirme sa belle forme du moment.

Mais à 8/22 aux tirs, Portland s’accroche derrière les 10 points de Damian Lillard. Jaylen Nowell garde la main chaude avec deux 3-points en sortie de banc. Minnesota remporte ce premier quart d’une courte tête (26-22).

Avec Anfernee Simons au layup acrobatique, et Carmelo Anthony qui est encore dans un bon rythme, les Blazers reprennent les devants en deuxième quart. Melo envoie également Little au alley-oop, Portland va mieux. Mais Minnesota veille.

Anthony Edwards rentre son premier tir de loin et Karl-Anthony Towns commence aussi à peser de tout son poids au poste bas, notamment au dunk après avoir déposé son pote Covington. Ce dernier fait 3/3 à 3-points et Portland reste devant à la mi-temps (49-47). Lillard (10) et Edwards (11) sont les deux seuls joueurs à la dizaine à la pause…

Anthony Edwards décolle !

Le match est toujours aussi tenu au retour des vestiaires mais les Wolves partent sur un 8-0 propulsé par Anthony Edwards qui frappe à deux reprises derrière l’arc. Damian Lillard lui répond aussi sec et y ajoute même un petit dunk en « backdoor ». Le duel entre les deux hommes se poursuit avec le meneur qui enchaîne de loin, mais il doit s’arrêter momentanément après un choc en l’air entre Anthony Edwards et Enes Kanter.

Si Gary Trent Jr. a enfin réglé la mire, et que Damian Lillard ajoute 14 points en troisième quart-temps, les Blazers ne tiennent pas le rythme de Minnesota qui a repris la tête (76-72). Il n’y a toujours pas eu d’écart supérieur à 6 points mais Minnesota semble avoir la dynamique de son côté.

Ça se confirme en dernier quart avec un 9-0 qui repousse Rip City à -11, un petit événement dans ce match très serré. Carmelo Anthony brise la série noire d’un 3-points mais, à part Damian Lillard, Portland est dans le creux de la vague. Anthony Edwards revient à l’action et ça sent le sapin pour la troupe de l’Oregon.

Le rookie enchaîne deux nouvelles bombes à 3-points et il conclut son meilleur match de la saison, et donc de sa jeune carrière, par un gros dunk après un slalom spécial dans la défense des Blazers. Il termine à 34 points, mais c’est Ricky Rubio qui boucle la soirée aux lancers pour Minny qui remporte une deuxième victoire pour son nouveau coach, Chris Finch (114-112).