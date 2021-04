Stats & Highlights | Les Spurs enchaînent, les Grizzlies enfoncent les Bulls

Cela faisait quasiment un mois que les Spurs n’avaient plus gagné deux matches de suite. Épuisés par un calendrier très exigeant, les Texans ont profité d’une soirée de repos ou presque en dominant facilement le Magic, après leur victoire la veille à Dallas.

Dans le Tennessee, les Bulls et les Grizzlies voulaient chacun éviter une troisième défaite de rang. Et ce sont les seconds qui s’en sortent. Avec ce coup de mou, Chicago, dixième de l’Est, cède du terrain à Indiana, neuvième, et reste dans le viseur de Toronto, juste derrière.

Orlando – San Antonio : 97-120

Pas grand-chose à raconter d’une partie aussi déséquilibrée. Les Spurs ont profité à merveille de la maladresse du Magic (5/20 à 3-pts) et de l’absence de Mo Bamba, qui portait l’attaque floridienne depuis quelques jours, dès le premier quart-temps pour écraser le premier acte.

Quand les deux équipes rejoignent les vestiaires après 24 minutes, l’écart est de 23 points (60-37). En troisième quart-temps, DeMar DeRozan enfonce le clou et les Spurs prennent 30 points d’avance. Jamais Orlando ne reviendra sous le barre des 20 unités et San Antonio enchaîne enfin deux victoires de rang.

Magic / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Okeke 27 3/11 0/3 1/2 1 4 5 2 1 0 0 1 7 6 J. Ennis III 28 2/9 1/3 3/4 2 5 7 1 2 0 1 0 8 7 W. Carter Jr. 30 6/11 0/1 3/4 3 5 8 4 5 1 3 0 15 19 M. Carter-Williams 23 1/5 0/1 1/5 1 2 3 2 1 3 2 0 3 1 D. Bacon 29 6/14 0/3 2/2 0 3 3 2 0 0 1 0 14 10 R. Franks 15 1/1 1/1 1/2 2 2 4 1 2 0 2 0 4 6 M. Bamba 3 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 C. Randle 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 C. Anthony 21 5/8 0/2 2/2 0 3 3 3 3 1 2 0 12 14 R.J. Hampton 26 7/10 1/2 1/2 1 7 8 0 2 0 2 0 16 18 T. Ross 25 2/4 0/0 4/5 0 2 2 0 0 0 1 0 8 6 K. Mane 4 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 D. Cannady 5 2/3 2/2 2/3 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 Total 36/80 5/20 20/32 11 33 44 15 17 6 15 2 97 Spurs / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. DeRozan 26 7/11 0/0 5/5 0 2 2 6 3 0 1 0 19 22 K. Johnson 24 2/6 0/1 0/2 2 9 11 5 3 0 1 1 4 14 J. Poeltl 24 3/4 0/0 0/0 4 2 6 2 3 1 0 1 6 15 D. White 28 7/14 1/6 0/0 0 2 2 4 2 0 2 0 15 12 D. Murray 28 6/16 2/5 3/3 0 5 5 6 2 1 1 0 17 18 D. Eubanks 20 5/9 0/0 0/0 5 5 10 1 2 1 0 2 10 20 L. Samanic 8 3/4 1/1 0/1 0 0 0 0 3 0 1 0 7 4 R. Gay 18 5/10 2/5 0/0 0 6 6 1 2 0 0 0 12 14 K. Bates-Diop 5 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 4 P. Mills 15 2/3 2/2 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 6 9 T. Jones 8 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 5 Q. Weatherspoon 6 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 4 L. Walker IV 21 4/8 2/4 2/3 0 0 0 1 1 1 1 0 12 8 D. Vassell 10 1/4 0/1 2/2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 Total 48/93 10/25 14/18 12 35 47 30 26 6 9 5 120

Memphis – Chicago : 101-90

Après deux défaites de suite, les deux équipes avaient besoin d’une victoire pour se relancer. La rencontre a été accrochée. Chicago fait un premier break en première mi-temps, mais Memphis répond avec un 16-6 pour revenir à la pause. En troisième quart-temps, Nikola Vucevic accélère et inscrit 12 points. Les Bulls ont alors pris une très légère avance de quatre points.

Sauf qu’en dernier acte, Jonas Valanciunas (26 points, 14 rebonds), qui accumule les grosses prestations ces derniers temps, marque 10 points et les Grizzlies passent un 18-6 pour renverser la dynamique. Zach LaVine, maladroit avec un 5/14 au shoot, ne peut pas sauver les meubles et Chicago s’incline pour la troisième fois de suite. De son côté, Memphis respire.