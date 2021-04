Suns – Rockets : c’était Devin Booker déguisé en Jae Crowder

En déplacement, les Rockets prennent un bon départ à Phoenix. Kevin Porter Jr. et Christian Wood montrent la voie mais Deandre Ayton et Jae Crowder réagissent et remettent les Suns dans le coup également. De retour au jeu, John Wall est également très agressif et Houston joue donc parfaitement son rôle de poil à gratter.

Les Suns ne passent devant au score qu’en fin de premier quart-temps, grâce au travail de sape de Deandre Ayton au rebond offensif, mais encore plus derrière les 11 points de Jae Crowder. John Wall (10) et Christian Wood (11) sont également à la dizaine ou plus mais Houston a déjà perdu du terrain (38-29).

Ça reprend fort pour Phoenix en deuxième quart-temps. Les 3-points tombent avec Jevon Carter qui fait 3/4 derrière l’arc. Dario Saric l’imite et l’écart enfle. Quand Porter Jr. s’envole pour un dunk après une interception, les Suns reviennent en trois passes de l’autre côté du terrain et Crowder a déjà sanctionné avant même que KPJ ait pu revenir en défense…

Crowder est toujours aussi brûlant avec un 5/5 à 3-points qui lui donne 15 points en 2e quart et donc à 26 points en première mi-temps, à 8/9 aux tirs. Les Suns déroulent à 20 points ou plus. Paul frappe de loin également. Grâce à un incroyable 18/24 à 3-points (record de franchise), Phoenix est en contrôle à la pause (81-58).

Jae Crowder avait la main chaude

Largués au tableau d’affichage, les Rockets gardent le moral avec Porter Jr et Wood évidemment, mais Kelly Olynyk apporte aussi, que ce soit près du cercle ou à 3-points. Houston ne perd pas complètement pied malgré la domination des Suns, avec un gros alley-oop pour Ayton. En fait, Wall ramène même Houston à -11.

Mais Phoenix renfonce la pédale d’accélération avec Booker qui rentre un 3-points qui fait mal au moral. Les Rockets s’accrochent tant et si bien qu’ils remportent le quart temps (30-22). À vrai dire, Phoenix s’est un peu laissé aller avec 22 points marqués, dont 12 pour le seul Booker. Les Suns restent néanmoins à distance avant le dernier quart (103-88).

Cette distance s’amenuise avec chaque seconde qui passe en quatrième quart. Les Rockets sont sur le chemin du retour avec DJ Wilson et Armoni Brooks qui trouvent la cible de loin. Trop sûrs d’eux, les Suns voient les Rockets revenir à -5 sur un panier plus la faute du même Wilson, transfuge des Bucks.

Deandre Ayton envoie valdinguer Wilson pour remettre Phoenix en marche avant. Il est à nouveau sollicité pour un alley-oop stylé avec Chris Paul et Devin Booker s’occupe de refermer la porte définitivement sur Houston. Les Rockets n’auront pas démérité en deuxième mi-temps, à l’instar de Kevin Porter Jr. qui termine à 22 points et 14 passes ou Armoni Brooks qui aura scoré 11 points en 11 minutes en dernier quart.

Phoenix s’impose finalement de 6 points (126-120) derrière 26 points de Jae Crowder (à 8/12 à 3-points) et 24 de Devin Booker.