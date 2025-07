Vivement le 19 juillet ! La WNBA a définitivement lancé son All-Star Game avec la composition des équipes qui a été effectuée cette semaine. Aux côtés de Caitlin Clark (et Gabby Williams), on retrouvera notamment A'ja Wilson, qui devrait arborer ce tout nouveau coloris de sa toute première chaussure signature, la Nike A'One « All-Star » !

Le modèle apparaît cette fois dans une version multicolore, avec une tige en jaune, orange et rose complétée par des finitions en noir et du rouge sur la semelle. Le « Swoosh » présent sur l'empeigne ressort en noir sur fond jaune et inversement pour le logo de la joueuse sur la languette et sa signature sur le talon.

Rappelons que la Nike A'One veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

Ce coloris « All-Star » de la Nike A'One est annoncé pour le 18 juillet, soit la veille du All-Star Game WNBA, au prix de 115 dollars.

