Le duo Ingram – Williamson résiste aux 43 points de De’Aaron Fox

Trop peu, trop tard pour les Kings qui enchaînent un 7e revers de suite sur le parquet de New Orleans, et ce malgré la nouvelle performance de choix de De’Aaron Fox (43 points, 6 rebonds, 6 passes décisives). Dépassés en première mi-temps (68-45), les hommes de Luke Walton n’ont cessé de courir après le score au retour des vestiaires, en vain.

L’entame est équilibrée mais le premier dunk de Zion Williamson vient mettre les pendules à l’heure. Dans la foulée, les locaux passent un 11-2 marqué par le 2+1 de Brandon Ingram et le alley-oop entre Naji Marshall et Jaxon Hayes (23-15). Le pivot longiligne de New Orleans en remet une couche dans la foulée avec un dunk, et voilà les locaux à +11 suite à une nouvelle perforation de Zion Williamson dans la raquette (31-19).

Les Pelicans sur un nuage

La démonstration ne s’arrête pas là puisque les Pelicans, pourtant en back-to-back, infligent un 12-0 aux Kings entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps, avec un Zion Williamson omniprésent (38-19). Les tentatives de rapprochement du trio Fox-Haliburton-Harkless sont réduites à néant par une défense inexistante, qui prend encore l’eau face au « one-two punch » de New Orleans et à l’activité du tandem Hayes-Adams dans la peinture.

Après un nouveau dunk de Zion Williamson, l’écart monte alors jusqu’à +26 en faveur des troupes de Stan Van Gundy sur un 3-points signé Eric Bledsoe (66-40). Autant dire que la soirée s’annonce longue pour les Kings, relégués à 68-45 à la pause après un 3-points au buzzer de De’Aaron Fox.

C’est de lui que va naître la révolte des Californiens après le repos. Le meneur débute le troisième quart-temps par un lay-up puis un 3-points, avant d’enchaîner avec 7 nouveaux points et une passe décisive pour Harrison Barnes derrière l’arc afin de ramener l’écart à -12 en un éclair (74-62).

De’Aaron Fox rate la dernière marche

À nouveau servi par De’Aaron Fox, Delon Wright maintient la pression d’un missile lointain (77-66). Jaxson Hayes et Zion Williamson font alors le nécessaire pour refaire un petit écart, mas Terence Davis et Delon Wright, auteur d’une claquette au buzzer du troisième quart-temps, reviennent à la charge (86-74).

Après le dunk de Mo Harkless, c’est encore De’Aaron Fox qui est là pour inscrire le panier qui ramène son équipe à 7 petits points d’écart (91-84). Au bord de la bascule, New Orleans peut alors compter sur Isaiah Thomas, Zion Williamson puis Brandon Ingram, d’un 3-points en transition pour relancer la machine (100-87).

Cette fois, Sacramento est contraint de s’incliner. Les 3-points de la paire Fox-Haliburton arrivent un poil trop tard alors que le tandem Ingram-Williamson ne lâche rien sur la fin. Après trois lancers d’Harrison Barnes pour revenir à 114-110, De’Aaron Fox manque le 3-points qui aurait pu tout changer. Comment lui en vouloir ? Le meneur a porté son équipe sur ses épaules jusque là. Toujours est-il que Wes Iwundu ne se fait pas prier par la suite pour inscrire trois de ses quatre lancers et valider la victoire des Pelicans (117-110), la troisième de suite.