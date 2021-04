Bradley Beal et Russell Westbrook font tomber la salle du Jazz !

Fin de série pour la meilleure équipe à domicile de la ligue, et meilleure équipe de la ligue tout court. Les Wizards viennent de mettre fin à une impressionnante série de 24 victoires consécutives pour le Jazz, dans sa Vivint Smart Home Arena. Washington y est parvenu avec la manière, en résistant aux 42 points de Donovan Mitchell et au record en saison de Bojan Bogdanovic (33 unités).

Malgré quelques absents importants (Mike Conley et Jordan Clarkson), les locaux pensent pourtant rapidement se mettre à l’abri grâce à un premier quart-temps de feu (42-33). Douze premières minutes qui portent la marque d’un Donovan Mitchell particulièrement tourné vers le « scoring » en ce moment.

L’arrière crosse très vilainement Ish Smith pour mieux se replacer derrière la ligne à 3-points, d’où il sanctionne une fois, puis deux, avant de casser une prise à deux pour finir au cercle avec un long « hang time ». Déjà 17 points inscrits pour lui ! Mais à l’instar de toute son équipe, il va reconnaître une suite beaucoup plus poussive.

Le Jazz à la traîne

Car en face, si les trois titulaires l’entourant (Alex Len, Rui Hachimura et Deni Avdija) font plutôt dans la non-performance, le tandem Westbrook – Beal reçoit un fort soutien de son banc. Davis Bertans a quelques missiles longue distance sous le coude, Ish Smith et Raul Neto ont de l’énergie sur les extérieurs tandis que le duo Robin Lopez – Daniel Gafford se montre dessous.

Ce banc, bien plus actif que celui d’en face, aide Washington à virer en tête à la pause (65-70), après également un énorme deuxième quart-temps de Bradley Beal, et à l’entame des 12 dernières minutes du match (88-98). Profitant d’un gros passage à vide du Jazz en attaque, Washington s’offre même jusqu’à 19 points d’avance (90-109) à l’approche du « money time ».

Donovan Mitchell, qui n’a quasiment plus marqué depuis sa grosse entame, est très à la peine pour finir et force clairement son jeu tandis qu’Ish Smith enrhume la défense du Jazz en transition pour scorer. Auteur d’un nouveau double-double, Rudy Gobert va sonner la charge en allant dunker devant Lopez… avant de récolter une faute technique pour un contact non sifflé.

Russell Westbrook propre en fin de rencontre

Sa séquence a le mérite de réveiller son coéquipier Mitchell qui se remet à échanger les paniers avec Bradley Beal. Le Jazz part de loin mais l’arrière obtient de nombreux coups de sifflet pour ramener son équipe à quelques possessions. Bogdanovic puis Joe Ingles sanctionnent à 3-points et Utah semble dans le coup (108-114) à trois minutes de la fin.

C’est sans compter sur la très solide fin de match de Russell Westbrook qui valide un parfait « pull-up » à distance, sert Gafford au « alley-oop » au-dessus de Gobert puis sanctionne à nouveau à mi-distance à 30 secondes de la fin. Bradley Beal aura beau se faire peur à la toute fin avec deux lancers manqués, Washington s’impose.

Troisième victoire en quatre matches pour les Wizards (20v-33d) qui terminent leur voyage à l’Ouest à Sacramento mercredi. Le Jazz (40v-14d) reçoit le Thunder la nuit prochaine.