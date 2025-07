Les Suns croient aussi en la paire Devin Booker – Jalen Green en défense

« On est très satisfaits de l’issue de cet échange. » Brian Gregory est formel quant aux contreparties obtenues dans le cadre de l'échange « historique » autour de Kevin Durant. Parmi les joueurs récupérés, Jalen Green sera scruté de près, notamment pour son association à venir avec Devin Booker.

« Je crois qu'on va être très rapide ! », s'enthousiasme le GM local qui trouve l'ancien arrière des Rockets « exceptionnellement bon » en matière de pénétration tout en rappelant qu'il a terminé avec son meilleur pourcentage en carrière à 3-points l'an dernier, en plafonnant toutefois à 35.4%.

Le dirigeant estime que sa formation devait passer un cap en matière d'attaques du cercle. L'an dernier, les Suns avaient terminé dans le milieu bas du tableau dans le domaine. Tout l'enjeu étant de savoir si Jalen Green va savoir trouver sa place aux côtés de Devin Booker, arrière naturel reconverti en meneur de circonstance. Et surtout si ce duo peut mieux fonctionner que la paire formée précédemment formée entre Booker et Bradley Beal.

Le facteur vitesse en jeu

« Il y a un facteur vitesse qui joue beaucoup en ce moment en NBA. Ils sont tous les deux excellents avec le ballon. Je pense qu’ils peuvent aussi bien jouer l’un avec l’autre lorsqu’ils ne l’ont pas. Notre style de jeu, avec un rythme plus rapide et un meilleur mouvement, va vraiment ouvrir le terrain pour eux deux », imagine le décideur.

Les indicateurs statistiques montrent en effet que l'ancienne star des Wizards, qui a 9 ans de plus que Jalen Green, est moins rapide en moyenne sur les phases offensives et défensives. Sur la base de ce facteur, Brian Gregory pense ainsi que leur duo peut aussi fonctionner en défense

« On va voir notre capacité défensive s’exprimer davantage, avec plus de pression en périphérie grâce à ces deux gars. Leur capacité à défendre sans le ballon, pendant que d’autres mettent la pression sur le porteur, à couper les lignes de passe, à lire le jeu… Ils ont tous les deux un sens de l’anticipation défensive incroyable. Ils vont vraiment être très bons dans ce domaine », assure le GM. On verra la saison prochaine s'il a vu juste…