À Las Vegas, on s’arrache les places pour les débuts de Cooper Flagg

La Summer League de Las Vegas débute ce soir et la NBA a pris soin de programmer un intéressant Mavericks – Lakers, à suivre à partir de 02h00 du matin. Bronny James et Dalton Knecht seront présents du côté de Los Angeles, mais ce sera surtout la première de Cooper Flagg dans l'univers de la Grande Ligue.

De quoi attirer du monde au Thomas & Mack Center puisque 99% des places pour le match ont déjà été vendues.

Logiquement, les prix se sont envolés avec les places les moins chères parties pour 85 dollars, les prix pouvant monter jusqu'à 3 073 dollars pour les meilleurs sièges. En moyenne, on est donc à 223 dollars et il faut remonter aux débuts de Victor Wembanyama, lors de la Summer League 2023, pour trouver des places plus chères.

À l'époque, il avait fallu débourser 297 dollars de moyenne pour observer l'Alien français à Las Vegas. Des débuts compliqués (9 points à 2/13 au tir, 8 rebonds, 3 passes et 5 contres) face aux Hornets.