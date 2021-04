Joel Embiid ne fait qu’une bouchée des Mavericks

Kristaps Porzingis laissé au repos, Dallas s’en remet à une raquette composée de Dorian Finney-Smith et de Maxi Kleber pour arrêter le phénomène Joel Embiid.

Et ça commence plutôt mal pour l’Allemand de Dallas puisque le Maverick prend ses deux premières fautes dès les deux premières minutes. Résultat, le pivot de Philadelphie se retrouve face à Nicolo Melli. Grâce à sa technique ainsi qu’à son physique, le Camerounais rentre tranquillement dans son rythme avec 8 lancers francs en très peu de temps. Afin de ne pas se laisser marcher dessus toute la soirée, les Mavs décident de le prendre à plusieurs pour le forcer à lâcher le ballon sans véritable succès.

Un Luka Doncic beaucoup trop seul

Pas en reste lui non plus quand il s’agit d’aller chercher des lancers, Luka Doncic effectue un bon début de match dans un mode plus scoreur que passeur. Le Slovène inscrit 11 points lors des douze premières minutes mais il se retrouve tout naturellement ciblé de l’autre côté du terrain comme sur ce panier de Ben Simmons à la conclusion du quart-temps (30-26).

L’Australien monte en température à la reprise. Plus agressif vers le cercle, Simmons n’hésite pas non plus à s’appuyer sur ses partenaires. Dans son rôle de scoreur en sortie de banc, Furkan Korkmaz (20 points) fait du bien à l’attaque des Sixers. Il initie notamment un premier run pour donner 6 points d’avance (46-40).

Mais les visiteurs ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Grâce à leur bonne défense ainsi qu’à leur pivot toujours aussi indéfendable pour ses adversaires, Philadelphie inflige un 14-5 et s’offre un matelas confortable pour la suite du match. Sans véritable coéquipier pour prendre son relais, Luka Doncic limite la casse avant la pause pour ne pointer qu’à 12 longueurs des visiteurs (60-48).

Le festival Joel Embiid

Au retour des vestiaires, Joel Embiid poursuit son opération destruction. À 3-points, sur la ligne ou avec du jeu mi-distance, le Camerounais met au supplice tous ses adversaires en se permettant des moves à la Dirk Nowitzki pour arriver rapidement à la barre des 30 points. En face, c’est plus compliqué. Malgré tout le talent de Doncic, Dallas n’arrive pas à contenir la puissance de feu adverse même quand le Camerounais se repose.

Comme en deuxième quart-temps, les hommes de Doc Rivers accélèrent en fin de période. Discrets jusqu’ici, Shake Milton (10 points) et Danny Green assurent très bien l’intérim en l’absence des stars. De 12 points, l’écart va enfler jusqu’aux 20 points suite à deux paniers longue distance du triple champion NBA. Dépassés, les Mavericks se trouvent sur un fil et on voit mal comment ils peuvent revenir dans cette rencontre à l’entame du 4e quart (88-69).

Conscient que l’issue du match se joue dès les premières minutes dece dernier quart-temps, Carlisle remet en jeu rapidement Doncic mais rien n’y fait. Philadelphie gère très bien son avance en déroulant son jeu offensif tout en contrôlant un minima le Slovène grâce à la défense de Matisse Thybulle. Joel Embiid et Ben Simmons peuvent rester tranquillement sur le banc, leurs coéquipiers finissent le boulot pour une victoire 113-95.