Dewayne Dedmon sur le point de signer au Heat

À la recherche d’un intérieur depuis plusieurs semaines, et longtemps favori à la signature de LaMarcus Aldridge avant qu’il ne rejoigne les Nets, le Heat a finalement trouvé son bonheur sur le marché des « free agents ». The Athletic annonce que le pivot Dewayne Dedmon est sur le point de s’engager avec Miami, jusqu’à la fin de la saison.

Vétéran de 31 ans passé par Sacramento mais également Atlanta en 2019/20, pour 5.8 points et 5.7 rebonds de moyenne en 18 minutes de jeu, Dewayne Dedmon était libre de tout contrat depuis le mois de novembre dernier, lorsque les Pistons l’avaient coupé à la suite de leur échange avec les Hawks.

En Floride, Dewayne Dedmon devrait avoir une belle carte à jouer en relais de Bam Adebayo, au poste 5. Mais avant de s’établir comme la première rotation de l’intérieur All-Star du Heat, Dewayne Dedmon devra d’abord composer avec la concurrence du rookie Precious Achiuwa et du nouveau venu Nemanja Bjelica. Soit deux joueurs qui sont davantage des ailiers forts que de véritables pivots.

Et s’il parvient à retrouver une production statistique similaire à celle de ses exercices 2017/18 et 2018/19 disputés à Atlanta (10.4 points et 7.7 rebonds de moyenne, en 25 minutes de jeu, à 51% aux tirs et surtout 37% à 3-points), Dewayne Dedmon a de grandes chances de s’imposer comme le « back-up » de Bam Adebayo.