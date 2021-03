LaMarcus Aldridge a choisi Brooklyn !

Steve Nash avait déjà une belle équipe au début de la saison, et il va attaquer la dernière ligne droite avec un effectif d’exception puisque les Nets viennent de boucler l’arrivée de LaMarcus Aldridge, tout juste coupé par les Spurs.

L’ancien intérieur de Portland n’a plus son bras et ses jambes de 30 ans, mais sa polyvalence et sa capacité à jouer dos au panier vont faire du bien aux Nets, pour épauler Blake Griffin et Deandre Jordan. Malgré la concurrence sous les panneaux, Aldridge a donc préféré les Nets au Heat, et peut-être que la présence de son pote Kevin Durant a joué un rôle.

S’il est à 100% de ses moyens, on peut s’attendre à ce qu’il débute, tandis que Deandre Jordan pourrait retrouver le banc aux côtés de Blake Griffin, mais aussi Nico Claxton. Nash a désormais une foule d’options selon les adversaires, et clairement, sur le papier, Brooklyn apparait aujourd’hui comme le favori pour aller en finale à l’Est avec ses six All-Stars, qui cumulent 41 sélections !

A condition que Durant sorte de l’infirmerie…