Stats & Highlights | Retour gagnant pour D’Angelo Russell, le Thunder toujours dans le dur

Les Wolves ont parfaitement profité de l’inconstance des Kings. Après avoir été séduisants pendant quelques jours, les Californiens retombent dans leurs travers dernièrement. Et comme D’Angelo Russell était de retour et a été bon, c’était trop pour les troupes de Luke Walton, qui restent sur quatre revers de rang.

Même période compliquée pour le Thunder, qui accumule les défaites. Les absents sont trop nombreux et la défense explose. Même les faibles Pistons peuvent venir l’emporter et coller 132 points à Oklahoma City.

Minnesota – Sacramento : 116-106

Pour son retour à la compétition, D’Angelo Russell a fait un bon match et les Wolves ont gagné. Que demander de plus ? Portés par Harrison Barnes, auteur de 12 points en premier quart-temps, les Kings prennent pourtant un peu d’avance en début de match.

Néanmoins, la rencontre reste équilibrée. Pour finir le troisième quart-temps, Minnesota passe un 10-2. En dernier acte, Anthony Edwards continue ses pénétrations tranchantes et frappe deux fois à 3-pts. Le rookie inscrit 13 unités en dernier quart-temps et c’est D’Angelo Russell, décisif, qui vient mettre le point final, pour écarter les Kings, qui s’inclinent pour la quatrième fois de suite. Karl-Anthony Towns ajoute 23 points à ce trio prometteur.

Timberwolves / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 20 2/5 0/1 0/0 2 3 5 0 5 0 1 1 4 6 J. Okogie 20 2/3 0/0 2/2 3 0 3 0 2 1 0 0 6 9 A. Edwards 38 5/15 3/10 6/7 1 7 8 5 1 2 7 0 19 16 K. Towns 36 8/18 2/3 5/5 4 9 13 5 2 2 1 0 23 32 R. Rubio 27 1/5 0/3 2/2 0 1 1 5 1 1 2 1 4 6 J. Hernangomez 26 5/10 1/3 6/8 4 5 9 1 0 1 0 0 17 21 J. Layman 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 J. Culver 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 N. Reid 21 4/8 2/3 0/0 0 7 7 0 1 1 0 1 10 15 J. McLaughlin 20 4/6 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8 D. Russell 24 7/19 4/7 7/9 1 4 5 3 2 1 2 1 25 19 Total 38/91 12/32 28/33 15 36 51 22 16 10 14 4 116 Kings / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval H. Barnes 37 9/14 0/3 3/4 3 9 12 4 1 2 2 0 21 31 R. Holmes 35 5/10 0/1 1/2 3 3 6 2 4 1 0 3 11 17 D. Fox 38 8/16 2/4 13/15 1 5 6 9 3 2 4 0 31 34 T. Haliburton 33 4/9 0/2 1/1 1 1 2 7 2 2 1 2 9 16 B. Hield 32 6/17 6/16 0/0 0 7 7 3 2 2 3 1 18 17 T. Davis 18 1/8 1/6 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 -3 M. Harkless 14 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 4 0 0 1 2 5 H. Whiteside 13 3/6 0/0 1/2 1 4 5 0 0 1 1 1 7 9 D. Wright 20 2/7 0/4 0/0 1 1 2 1 1 0 3 0 4 -1 Total 39/88 9/36 19/24 10 32 42 27 19 9 14 8 106

Oklahoma City – Detroit : 108-132

Privé notamment de Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort et Darius Bazley, le Thunder (six défaites en sept matches) n’a jamais existé dans cette rencontre. Face à son ancienne franchise, Jerami Grant s’est amusé, inscrivant 14 points en première mi-temps, 21 au total.

Dès le deuxième quart-temps, l’écart était fait (19-42) même si Oklahoma City va revenir, sans être dangereux, avant la pause. Mais les Pistons accélèrent en troisième quart-temps et le break est définitif en dernier acte. Il y aura même jusqu’à 27 points d’avance et le Thunder continue d’être très faible en défense en ce moment. Jerami Grant a été bien aidé par Josh Jackson et Sekou Doumbouya, 14 points chacun.