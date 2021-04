Les Cavaliers se réveillent à San Antonio

Cela fait plusieurs jours que Gregg Popovich explique que ses joueurs sont cramés, et cette nuit, c’est Cleveland qui en a profité. Pourtant, les Spurs, privés de Dejounte Murray, avaient pris le meilleur départ pour mener 5-0 puis 17-9 grâce à un DeMar DeRozan très en jambes. Isaac Okoro s’en va dunker sur Jakob Poeltl, puis il plante à 3-points sur un step-back. Cleveland est revenu au score et le match est lancé (23-19). Nouveau venu, Gorgui Dieng fait apprécier son adresse à 3-points, mais les Cavaliers ont pris les commandes (28-26).

Le « show Garland »

Derrick White et Patty Mills relancent la machine San Antonio, mais les Cavaliers découvrent l’opportunisme d’Isaiah Hartenstein, tandis que Matthew Dellavedova démontre qu’il va beaucoup mieux. Puis Collin Sexton et Darius Garland prennent le relais, et les Spurs défendent sur les talons.

Ils sont dépassés en vitesse et en rythme, et Cleveland s’échappe (45-35). Darius Garland est sur un nuage, et il ne rate rien ou presque que ce soit par des « floaters » ou allant près du cercle. C’est encore lui qui trouve Hartenstein, et à la pause, Cleveland a bien le match en main (57-47).

Au retour des vestiaires, le show Garland continue, qu’il s’agisse de servir Kevin Love ou de planter à 3-points, et Cleveland prend le large (69-54). En face, San Antonio manque tout simplement de condition physique.

À chaque démarrage de Darius Garland ou de Collin Sexton, la défense est en miettes, et le passage en zone n’apporte rien car les déplacements sont trop lents. Et quand le défenseur monte, Garland l’élimine d’une simple feinte pour planter un nouveau 3-points (80-64).

Jusqu’à 32 points d’écart

Les « vétérans » des Spurs font illusion, et Rudy Gay puis DeMar DeRozan tentent bien de secouer leurs coéquipiers. Mais Cleveland ne panique pas, et Collin Sexton sert Lavar Stevens pour passer l’écart à +21 (94-73).

Pour Gregg Popovich, l’affaire est pliée, et il rappelle ses meilleurs joueurs au début du dernier quart-temps. Les Cavaliers continuent à dérouler leur basket avec de la vitesse toujours, mais aussi la recherche de l’extra-pass sur jeu placé. On recherche encore et toujours Garland, qui sanctionne de chaque endroit du parquet (107-83).

Il reste neuf minutes, et l’écart va atteindre les 32 unités sur un 3-points d’Isaac Okoro. Finalement, Cleveland s’impose 125-101 pour mettre fin à une série de cinq défaites de suite. Pour San Antonio, cette série de neuf matches à domicile se termine dans la douleur avec un très maigre bilan : 2 succès pour 7 défaites.