Devin Booker sauve les Suns face aux Rockets

Phoenix a pu compter sur un Devin Booker des grands soirs pour venir à bout d’une équipe coriace de Houston (toujours privée de John Wall) qui a cru au hold-up parfait jusqu’au bout. Pour l’épauler, l’arrière scoreur des Suns a aussi pu compter sur un trio Paul-Bridges-Ayton au rendez-vous, entre le double-double à 19 points et 11 passes décisives du meneur vétéran, les 19 points de l’ailier et les 27 points du pivot, son record cette saison, afin de permettre à la franchise de l’Arizona de décrocher un sixième succès de suite, le 9e sur ses dix derniers matchs.

Houston s’accroche

Alors que les Rockets valident leur bon départ par un dunk de Christian Wood (11-3), Phoenix répond par une avalanche de tirs extérieurs, avec deux missiles à 3-points de Mikal Bridges pour lancer une série complétée par Devin Booker, Chris Paul et Jae Crowder (18-23). Le bon passage de Kevin Porter Jr, Kenyon Martin Jr et Sterling Brown replace Houston en tête jusqu’à l’égalisation de Cameron Johnson en fin de premier quart-temps, toujours à 3-points.

Deandre Ayton se montre à son avantage en scorant deux paniers de suite à deux reprises pour enfin distancer Houston, relégué à 9 longueurs après le 3-points de Bridges et les deux lancers de Jae Crowder (55-64). Le pivot bahaméen reprend sur le même ton au retour des vestiaires en scorant 8 points en moins de cinq minutes, se trouvant notamment à la conclusion de deux lobs, respectivement servis par Booker et Paul (68-79).

Bridges prend le relais avec un 3-points et un dunk pour porter l’écart à 15 points (73-88), mais Houston n’a pas encore dit son dernier mot et revient à la charge, principalement grâce à Wood, auteur de deux paniers derrière l’arc (88-93).

Quand Devin Booker se fâche

Le 3+1 de Cameron Johnson avant le début du quatrième quart-temps change à peine la donne (92-101). Les Rockets sonnent à nouveau la révolte par un 9-0 avec les 3-points de Augustin, Kenyon Martin Jr, et Tate pour débuter la période et revenir à 101-101. Sterling Brown et Augustin forcent Booker à employer les grands moyens, et l’arrière All-Star score 11 points de suite pour remettre son équipe sur la route du succès (107-114). Paul croit terminer le job en servant à nouveau son compère pour 3-points de plus puis en se faisant justice de loin (114-123).

Mais Kevin Porter Jr parvient alors à relancer le suspense avant de voir Tate et Kelly Olynyk enchaîner deux paniers à 3-points en dix secondes pour permettre à Houston de revenir à 126-129. Houston veut croire à l’exploit jusqu’au bout, Wood ne tremble pas aux lancers, ramenant son équipe à un petit point à 3.5 secondes de la fin. Mais Booker non plus, ne tremble pas sur ses deux tentatives. L’arrière dévie même la dernière remise en jeu pour assurer aux siens un court mais précieux succès (130-133).