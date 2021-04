Reçus 5 sur 5, les Mavericks mettent fin à la série du Jazz

Cette rencontre démarre sur un faux rythme entre deux équipes qui peinent d’abord à trouver leur rythme en attaque (11-10). Ce mano-a-mano se poursuit, pendant que Dallas puis Utah parviennent enfin à régler la mire à 3-points. Face à un Mike Conley déchaîné de loin comme de près, les Texans répondent avec un tandem Luka Doncic – Dorian Finney-Smith, qui les aide à virer en tête après un quart-temps (27-25).

Dans le deuxième acte, Josh Richardson et Jalen Brunson permettent aux Mavericks de conserver les devants, malgré l’absence de Luka Doncic. Dans le dur et à la limite de la suffisance, les remplaçants du Jazz laissent leurs hôtes accroître leur avance (45-36). Frustrés, les joueurs de Salt Lake City tentent de se relancer en défense et avec Rudy Gobert, mais les Mavs tiennent toujours bon à la mi-temps, grâce à de belles séquences défensives (50-42).

Au retour des vestiaires, Donovan Mitchell se réveille après que son équipe se soit retrouvée à -10. Dans le sillage de son arrière All-Star, le Jazz rectifie le tir et les Mavericks voient les visiteurs se rapprocher dangereusement (60-56). Moment choisi par les Mavs, emmenés par Luka Doncic et Tim Hardaway Jr., pour remettre un coup de collier qui les ramène de nouveau à +10. Écart que les Texans font même fructifier, à douze minutes de la fin (87-69).

Dallas impitoyable à 3-points

Dans le quatrième quart-temps, Utah s’efforce de grignoter son retard à coup de 3-points, avec Mike Conley et Jordan Clarkson, mais Dallas répond du tac-au-tac, par l’intermédiaire de Dorian Finney-Smith, également chaud derrière l’arc ! Suffisant pour que les hommes de Rick Carlisle gardent le cap au tableau d’affichage (106-92).

Dans le « money-time », le Jazz tente le tout pour le tout mais est tout simplement incapable de revenir au score. En contrôle, les Mavericks n’ont plus qu’à valider tranquillement leur victoire, avec d’énièmes réussites à 3-points (111-103). C’est leur 5e succès d’affilée et il intervient, surtout, contre la meilleure équipe de la Ligue, qui restait sur 9 victoires de rang, au terme d’une performance de choix, en attaque (23 tirs à 3-points !) comme en défense.

Une nouvelle fois intraitable, le néo-joueur de la semaine Luka Doncic (31 points, 9 rebonds, 8 passes) a guidé les siens vers une victoire autoritaire. Le Slovène a pu compter toute la soirée sur les précieux apports de Dorian Finney-Smith (23 points, 6 rebonds, 4 passes), Jalen Brunson (20 points), Josh Richardson (17 points) ou encore Tim Hardaway Jr. En face, Mike Conley (28 points, 7 passes) a été le plus en vue, tandis que Rudy Gobert termine en double-double (14 points, 15 rebonds).