Joueurs de la semaine : la grande première de Jrue Holiday

Avec ses 28.3 points, 6.8 rebonds et 6.8 passes décisives sur la semaine, Luka Doncic avait des stats plus basses que sa moyenne sur la saison (28.6 points, 8.1 rebonds et 8.8 passes), mais ça n’empêche pourtant pas le Slovène d’être désigné meilleur joueur de la semaine à l’Ouest, pour la troisième fois de sa carrière.

Il faut dire que Dallas a réalisé une semaine idéale avec quatre victoires en autant de matchs (Oklahoma City, Boston, New York et Washington), pour boucler un gros « road trip » réussi.

À l’Est, c’est Jrue Holiday qui a été désigné avec ses 26.8 points et 8.5 passes décisives de moyenne sur les quatre matchs des Bucks : défaite face aux Clippers puis victoires face aux Lakers, aux Blazers et aux Kings.

Là encore, c’est au cœur d’un « road trip », alors que Jrue Holiday a parfaitement compensé l’absence de Giannis Antetokounmpo à Sacramento. C’est en tout cas la première fois de sa carrière que le meneur est désigné « Player of The Week ». Une belle façon de fêter sa prolongation de contrat dans le Wisconsin.