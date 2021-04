Jrue Holiday prolonge aux Bucks pour 160 millions de dollars !

Quelques heures après avoir réalisé son meilleur match de la saison avec 33 points, 11 passes et 7 rebonds face aux Kings, The Athletic révèle que Jrue Holiday vient d’accepter de prolonger aux Bucks pour 160 millions de dollars sur quatre ans ! Le calcul est simple, l’ancien meneur des Pelicans va toucher 40 millions de dollars par an, et il n’a pas attendu la fin de saison pour faire jouer sa clause libératoire et tester le marché. Selon nos confrères, c’est le contrat maximum auquel il pouvait prétendre.

Agé de 30 ans, Holiday aura mis quelques semaines à s’adapter dans sa nouvelle équipe, mais depuis la coupure du All-Star Game, il tourne à 21 points, 6 passes, 5 rebonds et 2 interceptions de moyenne, avec de très bons pourcentages : 54% aux tirs, 45% à 3-points et 83% aux lancers-francs.

Arrière polyvalent, très bon défenseur, Holiday forme avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton le « Big Three » des Bucks, et les trois sont sous contrat au moins jusqu’en 2024 !