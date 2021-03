Jrue Holiday tient son match référence avec les Bucks

Difficile de passer à côté de Giannis Antetokounmpo cette nuit. Retenu sur la touche en raison d’une entorse à la cheville, le Grec a passé une partie du match face aux Pacers à gesticuler devant son banc, en réaction aux exploits de ses partenaires de jeu.

« Il a fait le clown aujourd’hui », s’amuse Jrue Holiday. « Il s’amusait vraiment, on adore voir ça. On aime voir cet état d’esprit, cet enthousiasme surtout de la part de notre meilleur joueur. Cela se reflète sur tout le banc. »

Tandis que le double MVP en titre faisait le show en dehors du terrain, le meneur assurait le sien sur le parquet. L’ancien joueur des Pelicans a été d’une efficacité redoutable en attaque.

Profitant notamment d’une bonne relation de passe avec Donte DiVincenzo, Jrue Holiday a été la figure de proue du premier quart-temps de feu des Bucks : 48 points inscrits !

Finition près du cercle après un « spin move », plusieurs « stepback » à trois points, plusieurs fixations vers son intérieur Bobby Portis… Le meneur a été le générateur offensif de son équipe.

« C’est contagieux. Il y a de l’énergie dans le ballon. En poussant le tempo et en voyant la balle rentrer, le panier ne cesse de s’agrandir »

« Avec l’absence de notre joueur principal, j’ai senti que je devais en faire un peu plus aujourd’hui. J’ai juste essayé de pousser le tempo, d’aller dans la raquette et de distribuer », décrit-il simplement après le match.

Principale recrue de la dernière intersaison de Milwaukee, Jrue Holiday signe ainsi son premier double-double de la saison. Et quel double-double : 28 points (11/15 aux tirs, 5/6 de loin), 14 passes et 5 rebonds pour 43 d’évaluation.

Pour expliquer son quota de passes, le distributeur n’oublie pas de rappeler que ses coéquipiers ont été particulièrement adroits dans cette partie. Entre Khris Middleton, Pat Connaughton ou Bryn Forbes, tous à quatre paniers primés ou plus, Milwaukee a converti 24 de ses 39 tentatives derrière l’arc.

« C’est contagieux », qualifie le meneur. « Il y a de l’énergie dans le ballon. En poussant le tempo et en voyant la balle rentrer, le panier ne cesse de s’agrandir. À partir de là, la pression retombe des épaules et on se laisse porter en shootant. Lorsqu’un coéquipier ne joue pas, comme notre meilleur joueur ce soir, on doit se focaliser. Chacun doit en faire un peu plus. Cela en dit beaucoup sur notre équipe. »

S’il score logiquement un peu moins cette année, Jrue Holiday ne réalise pas moins une solide saison jusqu’ici avec des pourcentages de réussite très bons. Depuis le All-Star break, il tourne à près de 19 points (50% dont 44% de loin), 5.5 rebonds et 5.5 passes décisives par rencontre.