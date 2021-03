Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks corrigent les Pacers

Privés de Giannis Antetokounmpo, les Bucks attaquent fort en démarrant tout simplement leur rencontre par un « run » de 19-0, en seulement trois minutes ! Et pour (déjà) compter une bonne vingtaine de points d’avance, ils s’appuient tantôt sur Brook Lopez, tantôt sur Jrue Holiday, tantôt sur Khris Middleton (24-7).

Complètement groggy, les Pacers sont dominés dans tous les secteurs de jeu, en l’absence de Malcolm Brogdon et Myles Turner. Ils parviennent cependant à reprendre un peu de couleurs, grâce à T.J. McConnell et Jeremy Lamb en sortie de banc. Problème : l’adresse insolente de Milwaukee ne retombe toujours pas, tous les joueurs de Mike Budenholzer participant à ce festival offensif. Après un quart-temps, Indiana se retrouve ainsi largué au tableau d’affichage (48-26).

Dans le second quart-temps, les Bucks ne relâchent pas la pression et poursuivent sur leur lancée en attaque. Les Pacers finissent par quelque peu inverser le rapport de force en signant leur premier « run » de la partie, un 8-0, pour revenir autour de la barre des 15 points d’écart (62-46). La fin de cette première mi-temps se résume ensuite à un mano-a-mano entre Milwaukee et Indiana, avec le tandem Jrue Holiday – Khris Middleton qui répond à Domantas Sabonis. À la pause, le score reste toutefois sans appel (83-60).

Milwaukee en balade

Au retour des vestiaires, si Jrue Holiday continue de surnager et régaler offensivement, l’intensité retombe, en même temps que l’adresse. Les deux équipes font jeu égal et l’écart se stabilise (95-73). À la suite d’un dunk de Brook Lopez, le jeu est arrêté plusieurs minutes pour rééquilibrer le panier. Incident qui relance finalement Caris LeVert et les Pacers puisque ceux-ci signent, dans le sillage de leur arrière, un 16-7 pour revenir à -12. Mais Thanasis Antetokounmpo aide les Bucks à reprendre leurs aises, à l’issue du troisième quart-temps (110-94).

Dans le dernier acte, Milwaukee s’en remet une nouvelle fois au duo Jrue Holiday – Khris Middleton pour placer un énième coup d’accélérateur. Bobby Portis tente ensuite de s’assurer que celui-ci soit fatal à Indiana en sortant de sa boîte en attaque, tandis qu’un nouveau déluge à 3-points s’abat de tous les côtés sur les hommes de Nate Bjorkgren (129-108).

7e victoire d’affilée

Sans surprise, les dernières minutes de cette partie ne sont en rien synonymes de « money time », les Bucks se dirigeant tranquillement vers leur 7e victoire consécutive, grâce à ce super quatrième quart-temps. À l’arrivée, les hommes de Mike Budenholzer l’emportent dans les grandes largeurs face aux Pacers, sans jamais avoir été inquiétés de la soirée (140-113).

Orphelins de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday (28 points, 5 rebonds, 14 passes) et Khris Middleton (25 points, 8 rebonds, 6 passes) ont assuré du début à la fin, pendant que quatre autres joueurs de Milwaukee ont terminé à 12 points ou plus. En face, le trio Domantas Sabonis (22 points, 9 rebonds, 6 passes) – Jeremy Lamb (21 points, 6 rebonds, 5 passes) – Doug McDermott (20 points) s’est bien battu mais n’a finalement pas fait le poids, à l’image de l’ensemble du collectif d’Indianapolis.