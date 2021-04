Pour seulement son 6e match sous les couleurs des Raptors, Gary Trent Jr. vient déjà de s’offrir une jolie ligne au CV avec ce « buzzer beater » face aux Wizards. L’ancien shooteur des Blazers a profité des absences de Kyle Lowry et de Fred VanVleet pour prendre ses responsabilités en fin de rencontre.

Après un raté au cercle de Raul Neto, il capte le rebond et remonte le terrain avec une poignée de secondes à jouer alors que son équipe est menée d’un point. Pas de temps-mort pris donc. D’un geste de la main, il repousse Neto, qui s’effondre au sol, se stoppe plein axe et envoie son missile au buzzer. Furieux, le meneur des Wizards ira dire deux mots aux arbitres qui n’ont pas vu de faute offensive.

La surprise Malachi Flynn

Washington a quoi être frustré à l’issue de cette fin de match. Les locaux ont compté jusqu’à 19 points d’avance en seconde période. En l’absence de Bradley Beal, Russell Westbrook, auteur de trois premiers quart-temps propres, a trouvé du soutien d’un peu de partout. De l’adresse extérieure avec les deux snipers Davis Bertans et Garrison Mathews (9/14 de loin à eux deux) et de l’activité intérieur avec l’ancien des Raptors, Alex Len et Deni Avdija.

Ce dernier a tout de même eu beaucoup de peine à contenir Pascal Siakam, incapable de rentrer un tir longue distance à l’instar de son équipe, mais redoutable dans ses accélérations ou son jeu d’appuis près du cercle. Lui aussi reçoit beaucoup de soutien pour l’aider à remonter ce déficit concédé à l’entame du troisième quart-temps.

Malgré ses finitions peu académiques, DeAndre’ Bembry s’est montré actif dans tous les secteurs. Mais la surprise est venue du rookie Malachi Flynn qui a égalé son record en carrière posté quelques jours plus tôt face aux Warriors.

Les Wizards coulent dans le dernier quart-temps

Malgré encore 11 points de retard (75-86) pour démarrer l’ultime période, Toronto a profité d’un gros passage à vide offensif des Wizards. Et particulièrement de Russell Westbrook, avec huit manqués consécutifs dont trop de tirs forcés. Sur une même possession, Washington a capté… quatre rebonds offensifs mais le meneur va se manquer à deux reprises et Raul Neto ne fera pas mieux malgré deux bonnes positions à trois points.

Auteur d’un airball dans le corner par la suite, Russell Westbrook a trouvé un moyen de se racheter en enchaînant des lancers-francs, un jumper et surtout un énorme tir à trois points à 40 secondes du terme, malgré une possession mal embarquée. Mais alors qu’aucune des deux équipes n’a pris de temps-mort dans les trois minutes du match, il est tombé sur plus « clutch » que lui ce soir, avec Gary Trent Jr.

Deuxième victoire de suite pour les Raptors (20v-30d) qui enchaînent avec la réception des Lakers ce soir. Les Wizards (17v-32d) tenteront de mettre fin à leur série de quatre défaites de rang à Orlando, mercredi.